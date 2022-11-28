本报北京11月27日电 （记者刘军国）记者27日从首届“中日友好与历史责任”研讨会获悉：“历史·人权·和平”基金启动运行3年多，截至目前，已为1290户中国受害劳工家庭发放谢罪款1.29亿元人民币，得到广大中国劳工家庭及相关各方充分肯定。

2019年9月，中国人权发展基金会与日本三菱综合材料公司签署托管协议，正式承接管理该公司涉及3765名二战中国受害劳工权益的“历史·人权·和平”基金，期限为5年。

据悉，在第二次世界大战中，3765名中国劳工被强迫在日本三菱综合材料公司前身三菱矿业株式会社及其承包公司（包括三菱矿业株式会社子公司的承包公司）的作业场所劳动，其间有722名中国劳工死亡。为解决这一历史遗留问题，经中日两国民间人士不懈努力，日本三菱综合材料公司于2016年6月与3名中国劳工代表达成和解协议，承认其侵犯人权的历史事实，并表示真诚地谢罪，向每名中国劳工或其遗属支付10万元人民币谢罪款。同时，该公司出资在中国劳工被强迫劳动所在地设立纪念碑，组织开展祭祀追悼活动。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 03 版）

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