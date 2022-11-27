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首届“中日友好与历史责任”研讨会召开

2022年11月27日19:31 | 来源：新华网
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新华社北京11月27日电11月27日，由中国人权发展基金会和日本中国友好协会共同主办的首届“中日友好与历史责任”研讨会在北京、东京两地举行。来自中日两国的80余位专家学者以线上线下方式出席研讨会，围绕本届研讨会主题“面向未来的中日关系和加害者的历史责任”展开深入交流。

中国人权发展基金会副理事长王国庆在致辞中表示，中日关系长期健康稳定发展，符合两国人民根本利益。两国民间组织和友好人士应加强交往交流，增进理解互信，培塑正确认知，不断涵养厚植两国友好的社会和民意基础，为中日友好事业作出积极贡献。

日本中国友好协会会长井上久士认为，发展面向未来的日中关系，必须以无偏见地面对历史事实为基础。作为加害国，日本必须承认并反省过去侵略中国的事实，同时向日本的年轻一代正确传达历史事实。日中友好的稳定发展，需要两国民间层面相互信任、共同努力。

日本中国友好协会理事小野寺利孝认为，只有“克服过去”、实现真正和解，双方共同恪守日中四个政治文件原则，两国关系才有健康稳定的未来。

中国人权发展基金会副理事长兼秘书长左锋在总结发言中指出，中日友好是两国交往历史经验的重要启示，是面向未来共同繁荣的现实需要，而民间友好则是中日友好的牢固根基，两国民间组织应积极行动起来，加强交流对话、深化务实合作、扩大社会共识，不断改善并夯实两国关系的民意基础，为推动构建契合新时代要求的中日关系作出更大贡献。

(责编：杨光宇、牛镛)

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