新华社阿布扎比11月26日电（记者苏小坡）阿联酋阿布扎比港25日举行仪式，欢迎中国制造的全球首艘大型动力定位浅水特种勘探船“东方物探创新者”号加入阿布扎比国家石油公司海上三维勘探项目。

阿布扎比国家石油公司高级副总裁穆罕默德·马尔祖基出席仪式时表示，由中国石油东方物探承担的海上三维勘探项目对阿布扎比国家石油公司整体油气资源开发战略十分重要，相信“东方物探创新者”号的加入，将进一步提升该项目的运营和效能。

“东方物探创新者”号2019年初开始基础概念设计，2022年7月完成交付，是当前东方物探公司现有船舶中国产化率最高的一艘大型特种作业船舶。

海洋是全球重要的油气蕴藏区，但目前探明率仅有30％左右，仍处于勘探早期阶段。浅水水域是全球海洋物探作业的难点，受吃水深度影响，大型作业船舶无法进入这一领域作业。

东方物探海洋物探处负责人罗军超说，浅水过渡带是连接陆地和海洋的中间区域，也是作业环境最复杂、采集效率最受制约的区域，以前需要集结大量的陆地及海洋物探装备去施工。“东方物探创新者号”专门针对浅水过渡带设计建造，最浅吃水只有2.5米，拥有节点铺设、震源激发、资料处理的一体化作业能力，能为沿海国家提供浅水石油勘探的一揽子解决方案。

东方物探海洋物探处阿联酋项目部经理李锐说，“东方物探创新者”号独特的浅水设计和先进的技术装备，在加入阿布扎比国家石油公司海上三维勘探项目后，将有效提升项目的作业效率，同时更有利于保护当地海洋环境。

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