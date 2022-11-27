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“贵州非遗文化展”亮相巴黎

2022年11月27日10:45 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎11月26日电（记者唐霁）“贵州非遗文化展”开幕式暨贵州文化旅游推广活动26日在法国巴黎举行。

　　本次展览和推广活动聚焦贵州特色文化，通过手工艺品、服装配饰等展示非遗文化的多样性和生命力。中国驻法国大使馆文化处公使衔参赞严振全、联合国世界旅游组织贵州项目专家玛丽-皮埃尔·布歇以及80余位中法两国文化、旅游界人士出席开幕式。

　　开幕式上，一场由法国新锐服装设计品牌与苗族银饰设计品牌共同打造的时装秀，通过现场演示和解说，将非遗文化与节日、民俗串联起来。法国人伊夫·贝特朗展示了他多次前往贵州收藏的数十套当地传统服饰与银器配饰，并介绍了自己对贵州文化的理解。现场嘉宾对贵州少数民族文化和展出的手工艺品、服装配饰表现出强烈兴趣，并与组织者和设计者进行交流。

　　贵州省文化和旅游厅法国营销中心负责人张竹介绍说，贵州作为西南地区众多少数民族的聚居区，少数民族非遗文化丰富多样，希望以这次展览为契机，把更多的贵州元素呈现给法国观众。

　　中国驻巴黎旅游办事处主任沐昱玮对记者说，希望通过非遗文化展示，讲述中华传统民俗和非遗文化故事，促进中法两国间的文化旅游交流。

　　本次展览和推广活动由中国驻巴黎旅游办事处与贵州省文化和旅游厅法国营销中心共同举办，展览将于28日起向公众开放一周。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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