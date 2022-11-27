新华社卢布尔雅那11月25日电（记者周玥）由斯洛文尼亚中国商会和奥地利格拉茨孔子学院共同举办的“中国印象”国际画展25日在斯洛文尼亚申蒂利市开幕。

来自斯洛文尼亚和奥地利的45名艺术家围绕“我眼中的中国”主题，从不同视角创作了90余幅各具风格的画作参展。

中国驻斯洛文尼亚大使王顺卿在开幕式上对热爱中国文化、支持孔子学院建设的各界友人致谢。他说：“今年是中国与斯洛文尼亚建交30周年。30年来两国各领域合作取得长足发展，越来越多的斯洛文尼亚朋友对中国、中国的语言和文化抱有浓厚兴趣。”

王顺卿认为，尽管中欧在语言、文化上千差万别，但都有其独特魅力和深厚底蕴，蕴含着全人类共同价值。“我们应超越国界的限制，让文明交流互鉴成为推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”

斯洛文尼亚议员拉斯特科·弗雷奇科对“文化交流无国界”的理念表示赞同，并预祝此次画展取得圆满成功。

出席开幕式的斯洛文尼亚艺术家米里亚姆·埃勒说，自己曾多次前往中国，对中国的美好记忆和深刻印象为创作提供了丰富素材。

来自奥地利的艺术家格特·马里亚·霍夫曼认为，此次画展连接不同国家，期待未来能有更多机会参加此类活动。

斯洛文尼亚中国商会会长孟龙起等出席了开幕式。

此次画展分两个阶段，第一阶段在斯洛文尼亚展出至11月29日，第二阶段12月1日至16日在奥地利格拉茨孔院举办。

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