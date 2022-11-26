新华社布鲁塞尔11月26日电（国际观察）欧盟对美单边主义经济政策说不

新华社记者

欧盟成员国负责贸易事务的部长25日在布鲁塞尔举行会议，就欧美贸易关系等问题展开讨论。与会各方对美国推出的《通胀削减法案》深表担忧，认为该法案规定的许多绿色补贴对欧盟的汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业构成歧视，可能对欧盟工业的竞争力和投资决策产生重大影响。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示：“我们要的是公平。”

分析人士认为，美国政府屡次为维护自身霸权坑害欧洲盟友，为重振本国经济采取单边主义政策，其霸凌行径引发欧洲国家严重不满和担忧，欧美贸易争端或将进一步加剧。

欧洲面临严峻挑战

今年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》。根据该法案，美联邦政府将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元；在医疗保健领域投入约640亿美元。

美方声称这项法案旨在缓解通胀、削减赤字，但分析人士指出，美国为促进电动汽车和其他绿色技术在美国本土生产，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，其本质是以损害欧洲工业为代价为美国企业争取优势。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

欧盟轮值主席国捷克工业和贸易部长约瑟夫·西克拉25日说：“我们非常担心美国《通胀削减法案》对欧盟制造业基地可能产生的重大影响。”

东布罗夫斯基斯表示：“该法案规定的许多绿色补贴对欧盟的汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业构成歧视。这些都是欧盟的严重关切。”

欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿日前警告说，拜登的新补贴方案对欧洲经济构成了“生死攸关的挑战”。

霸权行径坑害盟友

分析人士指出，《通胀削减法案》只是美国坑害其欧洲盟友的众多单边主义霸权行径之一。乌克兰危机升级后，美国煽风点火，发战争财，欧洲国家深受其害。

欧洲与美国一道对俄罗斯施加多轮制裁，但制裁的反噬效应令不少欧洲国家深陷能源危机。美国则趁机以高价向欧洲国家兜售能源。法国总统马克龙在10月中旬的欧盟峰会后抱怨，美国卖给欧洲的天然气价格比美本土市场售价高3至4倍。

针对高通胀，美联储今年以来连续激进加息，令欧洲经济雪上加霜。全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧说：“美国现在紧缩的力度更大，而欧洲并没有同等幅度紧缩，造成货币贬值，欧洲通胀相比美国更加严重。”

2022年10月31日，比利时布鲁塞尔一家超市售卖平价鸡蛋的货架空空如也。新华社记者郑焕松摄

欧洲国际政治经济中心主任弗雷德里克·埃里克松指出，欧盟对《通胀削减法案》及其直接或间接的歧视性条款的担忧显然是合理的。该法案中许多反映“美国优先”的政策，将损害企业间的竞争和欧盟企业利益。西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站文章指出，欧盟必须警惕，美国前总统特朗普奉行的“美国优先”，在经济和贸易问题上仍将继续。

欧洲将作出强硬回应

多个欧盟国家官员25日表示，必须尽快解决这一美欧贸易争端，否则欧盟方面将采取应对措施。

2022年10月18日，车辆经过位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦。新华社记者郑焕松摄

法国和德国日前已表示两国“站在同一条战线上”。法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔与德国经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克22日发表联合声明，表示希望密切协调欧洲应对美国的《通胀削减法案》等挑战。勒梅尔说，如果欧盟与美国无法达成“妥协”，法国和德国将竭尽全力保卫欧洲经济。据法国《回声报》网站报道，巴黎和柏林将不排除在欧洲增加对产业的援助力度。

美国《政治报》网站文章指出，美国-欧盟贸易和技术委员会将于12月5日召开新一轮会议。欧盟的目标是在会前通过“美欧《通胀削减法案》工作组”框架解决该法案造成的纠纷。但考虑到欧盟成员国对美国补贴政策日益增长的敌意等因素，预料上述目标很难实现。（参与记者：康逸、朱晟、刘芳、许缘、邓仙来）

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