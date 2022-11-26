新华社日内瓦11月25日电（记者陈俊侠）世贸组织货物贸易理事会24日至25日在瑞士日内瓦举行正式会议。会上，中国代表团对美国近期出台的《通胀削减法案》中多项贸易歧视性和扭曲性补贴措施、美国扰乱全球半导体产业链和供应链的系列政策措施进行了长达40分钟的发言，逐项揭批美方政策措施不符合世贸组织规则、违背国际法一般原则以及扰乱全球产业链价值链的具体方面，引起各方广泛关注。

中方指出，美方的《通胀削减法案》将提供高达3690亿美元补贴，以支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资，其中多达9项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件。中方强调，上述歧视性的规定涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等基本原则，涉嫌构成世贸组织所禁止的进口替代补贴和与贸易有关的投资限制措施，并已经开始对相关行业的全球贸易和投资造成严重扭曲，引发各国政府和产业界高度关注。中方援引世贸组织总干事伊维拉在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）期间接受采访时所表达观点，指出美方政策将引发“以邻为壑”的补贴竞赛，加剧世贸组织成员之间贸易摩擦风险，不利于全球应对气候变化的努力。

中方敦促美方遵守世贸组织规则，取消该法案中歧视性和扭曲性的内容，切实履行二十国集团巴厘岛领导人峰会宣言关于贸易和气候环境政策应符合世贸组织规则的承诺。

中方的发言得到瑞士代表团的呼应。瑞方表示，贸易政策在应对全球气候变化方面发挥着重要作用，瑞士对美方相关法案中歧视其他成员同类产品的做法表示关注。瑞方强调，与贸易相关的环境政策必须是非歧视性的，并符合世贸组织规则。

针对美国近期出台的对华半导体出口管制新规以及《芯片和科学法案》等扰乱全球半导体产业链和供应链的系列措施，中方指出，相关政策有违美方此前在产业补贴和出口管制问题上的一贯立场，反映出美方在国际经贸规则问题上奉行“双重标准”。美方不仅自身泛化“国家安全”、滥用出口管制，涉嫌违反世贸组织规则，还通过实施“长臂管辖”强迫其他成员以违反世贸规则的方式来遵守美方的政策，这是将单边主义做法推向极致，严重违反国际法中国家主权的基本原则，是典型的霸凌行径和冷战思维。中方援引国际货币基金组织和世贸组织的专家观点，指出美方措施恐导致全球半导体供应链“脱钩断链”，并给全球贸易和经济增长造成严重破坏，损人不利己。

中方强调，贸易战、科技战以及人为“筑墙”“脱钩”没有出路，这些违反市场经济基本原则的做法，将严重扰乱全球产业链、供应链和国际贸易。中方反对将经济、贸易和科技交流政治化和武器化，敦促美方保持言行一致，尽快纠正错误做法，共同维护全球半导体产业链的稳定。

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