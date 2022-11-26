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“以瓷为媒”，中日共商促进文化交流和民间友好

2022年11月26日09:27 | 来源：新华网
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新华社北京11月25日电（记者成欣）为纪念中日邦交正常化50周年，“古瓷新韵——中日陶瓷文化交流论坛”25日以线上线下相结合的方式举行。论坛现场，中日两国陶瓷艺术大师展示了专门制作的9件主题作品。与会嘉宾共同鉴赏中日陶瓷艺术，宣介两国特色陶瓷文化，并为两国扩大人文交流、共谋合作发展建言献策。

外交部部长助理吴江浩在视频致辞中表示，中日陶瓷交往历史积淀深厚，陶瓷也是两国恢复邦交和重续友好关系的见证。站在邦交正常化50周年新的历史起点上，希望双方一道重温初心，传承弘扬和平友好传统，按照两国领导人达成的重要共识，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

日本前首相福田康夫在视频致辞中表示，日中两国有着悠久的陶瓷文化交流史，京烧和定瓷都是独具魅力的古瓷。文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。期待日中双方能够积极推进包括陶瓷在内的多领域人文交流，进一步加深两国人民的相互理解，增进彼此间的友好情谊。

中日友好协会常务副会长程永华表示，中日友好交往源远流长，双方各领域交流合作不断深化，给两国和两国人民带来重要福祉，也惠及地区和世界。历史和现实都充分证明，只要双方相互尊重，恪守和而不同的东方文化价值，完全可以和平共处、合作共赢。

本次论坛由世界知识出版社、中国驻大阪总领馆、日本京都府、保定市人民政府联合主办。中日相关部门机构负责人、两国陶瓷艺术家、企业和媒体代表等出席。

(责编：艾雯、高歌)

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