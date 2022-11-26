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法德将协调一致推动实施跨国企业最低税率

2022年11月26日09:26 | 来源：新华网
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新华社巴黎11月25日电（记者刘芳）法德两国财长24日在巴黎宣布，两国将协调一致，积极推动实施跨国企业最低税率。

法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔和德国财政部长克里斯蒂安·林德纳当天在一份联合声明中表示，两国把在欧盟层面实施有效的跨国企业最低税率作为“最终目标”，将在国家层面迅速采取协调行动，推动跨国企业最低税率实施，并邀请所有欧盟成员国加入。

在经济合作与发展组织此前提出的双支柱包容性税改框架中，支柱之一是将全球最低企业税率设为15%。这一方案计划于2023年落实。

法德两国财长在声明中表示，为应对能源危机、气候变化和数字转型，欧洲迫切需要投资，必须加强经济和金融联盟、深化资本市场联盟。法德两国希望放宽资本市场融资限制，并将就此继续协调立场。

另外，两国还表示将尽快提供“欧洲技术冠军倡议”所需资金。今年2月，18个欧盟成员签署这项倡议，旨在为欧盟初创企业提供资金。据了解，法德两国分别承诺为这一倡议提供10亿欧元。

(责编：艾雯、高歌)

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