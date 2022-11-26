11月25日，在突尼斯首都突尼斯市，一名“星火计划”决赛参赛者进行项目展示。新华社发（阿代尔摄）

新华社突尼斯11月25日电（记者黄灵 许苏培）中国华为公司与突尼斯政府相关机构25日在突尼斯举办扶持当地科技初创企业的“星火计划”决赛并进行颁奖。

入围决赛的15家初创企业涵盖电子商务、远程教育、智慧农业等领域，3家胜出企业获得中方的资金支持，其余12家企业获得中方的技术支持。

中国驻突尼斯大使张建国在颁奖典礼上表示，数字经济已成为影响世界经济格局的重要因素和国际合作的重要议题。中国愿携手世界各国推动数字时代互联互通，帮助发展中国家融入数字化浪潮，让数字经济发展成果造福各国人民。

突尼斯通信技术部长纳吉说，华为实施“星火计划”为突青年创业者插上了实现梦想的翅膀，是企业履行社会责任的体现，也与突国家战略高度契合。突尼斯愿吸收借鉴中国经验做法，开展数字领域务实合作。

华为公司今年在突尼斯开展“星火计划”，初创企业通过此项目可以在云平台上运行解决方案，借助华为全球平台发展商务，并获得财政支持。

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