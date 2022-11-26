人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

华为公司在突尼斯举办“星火计划”决赛

2022年11月26日09:20 | 来源：新华网
小字号

11月25日，在突尼斯首都突尼斯市，一名“星火计划”决赛参赛者进行项目展示。新华社发（阿代尔摄）

新华社突尼斯11月25日电（记者黄灵 许苏培）中国华为公司与突尼斯政府相关机构25日在突尼斯举办扶持当地科技初创企业的“星火计划”决赛并进行颁奖。

入围决赛的15家初创企业涵盖电子商务、远程教育、智慧农业等领域，3家胜出企业获得中方的资金支持，其余12家企业获得中方的技术支持。

中国驻突尼斯大使张建国在颁奖典礼上表示，数字经济已成为影响世界经济格局的重要因素和国际合作的重要议题。中国愿携手世界各国推动数字时代互联互通，帮助发展中国家融入数字化浪潮，让数字经济发展成果造福各国人民。

突尼斯通信技术部长纳吉说，华为实施“星火计划”为突青年创业者插上了实现梦想的翅膀，是企业履行社会责任的体现，也与突国家战略高度契合。突尼斯愿吸收借鉴中国经验做法，开展数字领域务实合作。

华为公司今年在突尼斯开展“星火计划”，初创企业通过此项目可以在云平台上运行解决方案，借助华为全球平台发展商务，并获得财政支持。

(责编：艾雯、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部