农资交付现场。

华刚矿业股份有限公司供图

眼下刚果（金）处于雨季，正是玉米种植的最佳季节，科卢韦齐市穆塔卡村村民姆瓦布伊和家人赶紧将玉米种到地里。“要不然错过这个雨季，全家人免不了又得挨饿！”姆瓦布伊说。

40岁出头的姆瓦布伊有5个孩子，一家7口挤在十几平方米的茅草棚里居住。虽然有不少土地，但由于家里穷，没有多余的钱买种子和化肥，一家人吃饭都成问题。

玉米是当地群众的主食之一，许多村民以种植玉米为生。由于经济落后，很多贫困家庭与姆瓦布伊一样，缺种子、缺化肥，连像样的犁、耙等农业器械也很少，更没有受过专业的培训，农作物产量低，无法满足生活所需。

前些日子，姆瓦布伊领到了华刚矿业股份有限公司工作人员送来的玉米种子和化肥，这让他激动不已。“我们这里以前非常落后，很多人家里穷，买不起玉米种子，看着雨季到来干着急。华刚矿业来了后，我们这里不一样了，中国人给我们送来了种子和化肥，中国企业的帮助让我们看到了丰收的希望！”姆瓦布伊说。

姆瓦布伊提到的华刚矿业是中刚两国成功合作的典范，公司始终把履行社会责任作为重点工作之一，与当地居民共建和谐社区。

为了提高农作物产量，华刚矿业为当地社区送去了拖拉机、播种机等现代化的农业机械化设备。今年又多次征求当地农业监察处和社区意见，采购了250袋玉米种子、1000袋氮磷钾化肥和1000袋尿素化肥，在雨季来临之际发放到周边5个村村民手中。

“华刚矿业是一家优秀企业，我们非常高兴有这样的企业在这里经营发展”“感谢华刚矿业为我们所做的一切”……在农资交付现场，当地村民以当地特有的民族传统歌舞表达着感谢之情。

授之以鱼更要授之以渔。除了将农业机械设备和农资送到当地村民手中，华刚矿业还在当地推广高效的耕作技术。

“在中国人的帮助下，我们村里的玉米产量增加了近1倍。”马蓬多村村长博尼法斯说，“中国人经常告诉我们，不能再靠天吃饭了，要凭自己的劳动创造幸福生活。”博尼法斯认为，中国人不仅传授了科学先进的生产技术，更带来了健康向上的生活理念。

“华刚矿业为当地提高农业生产水平做了很多工作，让村民得到了实惠。”据绿路区地方发展委员会代表穆卡莱依介绍，华刚矿业近年来在当地修建了5口水井，修复了堤坝和道路，建起了工业技术学校，目前还有13口水井、2所小学及足球场等项目正在施工中，让当地村民看到了美好生活的希望。

（王建国 赵久春）

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