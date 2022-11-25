新华社北京11月25日电

中华人民共和国和古巴共和国关于深化新时代中古关系的联合声明

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，古共中央第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯于2022年11月24日至26日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，习近平总书记、国家主席同迪亚斯-卡内尔第一书记、国家主席举行亲切会谈，体现了两党、两国政府和两国人民亲密无间的友谊。李克强总理、栗战书委员长分别会见迪亚斯-卡内尔。

迪亚斯-卡内尔同志向习近平同志转达了劳尔·卡斯特罗大将的问候与祝贺。习近平同志表示感谢并请其转达对劳尔·卡斯特罗大将的问候。两国元首高度评价中华人民共和国和古巴共和国（以下简称“双方”）传统友谊。中古友谊是由毛泽东和菲德尔·卡斯特罗为代表的两国老一辈领导人缔造的。古巴于1960年同中华人民共和国建交，成为西半球首个同新中国建交的国家。两国元首对建交62年来中古关系发展以及双方各领域合作取得的丰硕成果表示满意。中古关系已成为社会主义国家团结合作、发展中国家真诚互助的典范。

两国元首强调中古都是社会主义国家，都坚定维护主权独立、国家团结和民族尊严，始终坚持走具有本国特色的社会主义道路，取得了重大成就。

两国元首就中古两党两国关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，表示将继续推动落实达成的重要共识，一致同意将继续加强对两党两国关系的政治引领，加强高层互访和政治对话，推动各层级交往和各领域合作，用好各类合作机制，持续深化新时代中古特殊友好关系，在推动构建人类命运共同体的过程中携手共建中古命运共同体。

一、古方热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功。迪亚斯-卡内尔第一书记、国家主席热烈祝贺习近平同志当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。古方认为中共二十大对中国共产党和中国发展具有极其重大的历史意义，大会成果将成为激励世界所有进步力量继续前进的新动力。古方认为习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化时代化的里程碑，坚信在习近平总书记的领导下，中国共产党和中国人民必将在新时代中国特色社会主义事业中不断取得新的伟大成就。

二、古方热烈祝贺和高度赞赏中国新时代十年的伟大变革，再次祝贺中国共产党成立一百周年，中国特色社会主义进入新时代，中国共产党团结带领全国各族人民完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，坚信中国共产党将团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

三、中方再次热烈祝贺古巴共产党第八次全国代表大会胜利召开，高度评价古共八大以来历次全会取得的新成果，高度钦佩古共团结带领古巴人民攻坚克难、踔厉奋发，坚信古巴一定能战胜前进道路上的一切艰难险阻，实现社会主义事业新发展，实现主权、独立、民主、繁荣、可持续的社会主义国家建设目标。

四、中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。面对世纪疫情和百年变局，两国要致力于当好社会主义的同路人、共同发展的好伙伴、战略协作的好战友。中方高度重视中古关系发展，将坚定不移深化肝胆相照的友谊，坚定不移开展互利共赢的合作，坚定不移做改革发展的伙伴。无论国际形势如何变幻，中方坚持中古长期友好的方针不会变，支持古巴走社会主义道路的决心不会变，推动中古务实合作的方向不会变。

五、中国和古巴是携手抗疫的好榜样。面对疫情，两国领导人等各层级保持政治对话，守望相助，同舟共济，将维护人民健康和生命安全作为中心工作，并向国际社会抗击疫情提供支持和帮助。

六、中国共产党和古巴共产党是各自社会主义事业的领导核心。两党愿继续加强机制化交往，就开展符合各自国情的社会主义建设加强交流，互学互鉴，不断丰富交往内涵，为中古关系全面深入发展提供有力政治支撑。

七、古方重申无条件恪守一个中国原则的坚定立场，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分；强调台湾问题是中国内政，任何一方无权干涉。古方坚决反对任何利用台湾问题干涉中国内政的图谋，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

八、封锁严重损害了古巴人民的生存权、发展权。中方坚定支持古巴人民捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁的正义斗争。少数国家滥施单边制裁、切断发展援助、冻结他国合法资产的错误做法必须纠正。中方支持终止对古巴的经济、商业和金融封锁。

九、双方一致认为，涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题。古方坚决反对借涉疆问题干涉中国内政。

十、双方一致认为，必须从本国实际出发，探索符合人民需求的人权发展道路，坚决反对将人权问题政治化、工具化和双重标准，坚决反对将自身意志和标准强加于别国。

十一、双方同意深化高质量共建“一带一路”合作，落实合作规划，加强在生物技术、可再生能源、卫生、经济、贸易、金融和网络安全等共同关心领域的合作，助力古方有效融入倡议，造福两国和两国人民。中方将继续向古巴提供力所能及支持和帮助，古方对此表示感谢。

十二、双方一致认为，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。古方认同中方提出的和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，愿同中方一道维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对一切霸权主义和强权政治，反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子，致力于构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，共同促进世界和平与发展，携手推动构建人类命运共同体。

十三、古方支持中方提出的全球发展倡议，愿同中方在倡议“之友小组”、77国集团等机制下加强相关合作，推动倡议走深走实，共同落实好联合国2030年可持续发展目标。古方支持中方提出的全球安全倡议，愿同中方进一步加强战略对接，携手推进倡议落地。

十四、双方倡导践行真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。中方祝贺古方当选77国集团2023年主席国，支持古方发挥领导作用，团结带领77国集团深化同中方的战略协作，维护成员国共同利益。

十五、双方一致认为，数据安全攸关各国安全和经济社会发展，古方支持中方提出的《全球数据安全倡议》，双方愿以此为基础推动制定全球数字治理规则。

十六、中方愿同古方密切沟通协作，助力中拉论坛不断取得新发展，共同推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系行稳致远。

十七、两国元首对双方在此访期间签署的一系列成果文件表示满意。

十八、迪亚斯-卡内尔第一书记、国家主席对习近平总书记、国家主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢，欢迎习近平总书记、国家主席再次对古巴进行国事访问。

(责编：刘洁妍、杨牧)