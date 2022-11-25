新华社墨西哥阿卡普尔科11月25日电 通讯：从“中国船”艺术节感受中墨文化交流

新华社记者吴昊

“早在数百年前，太平洋航线就已经将墨西哥和中国连接起来。看完这次‘中国船’艺术节期间举办的图片展，我很想去中国看看。”墨西哥阿卡普尔科市市民安东尼奥·佩雷斯对新华社记者说。

第十六届“阿卡普尔科‘中国船’艺术节”日前在墨西哥南部太平洋港口城市阿卡普尔科举行。今年是中墨两国建交50周年，中国驻墨西哥大使馆与该艺术节再次合作，通过图片展、中国电影周和舞龙舞狮表演等活动，让墨西哥民众感受来自大洋彼岸的东方文化，以文化交流增进两国人民的相互了解和友谊。

佩雷斯被艺术节期间举办的《中国古代皇家宫苑之美》图片展深深吸引。他说，中国古代建筑上的雕刻艺术很精美，让他联想到阿兹特克文明的石雕；中国传统舞狮就像美洲豹一般充满活力；《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》等中国影片，生动讲述了中国民间故事。

1565年，第一艘来自菲律宾的“马尼拉大帆船”抵达墨西哥的阿卡普尔科，开辟了亚洲与美洲之间的跨太平洋贸易航路。从此，这种船往来于阿卡普尔科和亚洲之间，并经常在中国福建等地停靠装卸货物。前往墨西哥时，由于船上货物大多为中国货，所以墨西哥当地人习惯称之为“中国船”。

“阿卡普尔科‘中国船’艺术节”创办于2007年，由阿卡普尔科市政府主办。艺术节以“中国船”为标识，主要邀请亚洲、欧洲和拉丁美洲国家参加。本届艺术节举办了展览、文艺表演、电影展映、讲座、论坛和互动工坊等各类活动。

在阿卡普尔科市的海事博物馆，馆长马塞洛·阿达诺认真擦拭着费时数月制作的“中国船”模型。他告诉记者，当年“中国船”满载可可、咖啡、辣椒、白银、玉米等货物，从阿卡普尔科出发前往亚洲，再将瓷器、丝绸、香料等商品运回美洲。

阿卡普尔科市市长阿贝利娜·洛佩斯认为，“中国船”的跨洋航线是欧洲、美洲及亚洲经济和文化交流的催化剂。

正是通过这座太平洋港口，中国瓷器在墨西哥以当地风格重塑，墨西哥辣椒丰富了中国饮食文化。经由阿卡普尔科，中国的工艺品等物产还运抵南美洲许多其他地区。

尽管“中国船”在19世纪就已停航，但中墨之间更多的交流活动在阿卡普尔科开启。2015年，中国海军“和平方舟”医院船圆满完成对阿卡普尔科港的访问以及在当地的医疗服务。近年来，中国选手积极参加在阿卡普尔科举办的墨西哥网球公开赛……

“‘中国船’是承载经贸、文化、艺术交流的和平之船、交融之船。”中国驻墨西哥大使馆文化参赞庄丽肖在本届艺术节开幕式上致辞时说，中国愿同墨西哥一道，以两国建交50周年为新起点，弘扬“丝绸之路”精神，不断深化各领域交流合作。

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