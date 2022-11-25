新华社伦敦11月24日电（记者郭爽）英国医疗卫生服务系统最新数据显示，目前该系统正面临新冠、流感和医疗服务资源紧张“三重”威胁，可能会经历“有史以来最具挑战性的冬天”。

英国国民保健制度英格兰分支机构24日公布的最新数据显示，过去一周，英格兰平均每天有344名流感患者入院治疗，比去年12月初的31人增加超过10倍。

此前，英国国民保健制度多名临床工作人员就指出，该服务体系正面临新冠、流感和创纪录的紧急医疗服务需求量“三重”威胁。数据显示，过去一周大批国民保健制度员工因病缺勤，其中最主要的病因是新冠和流感。英国国民保健制度高级官员斯蒂芬·波伊斯在一份声明中说，医疗系统工作人员面临相当大的压力，国民保健制度正进入可能是“有史以来最具挑战的冬季”。

英国儿科重症监护协会24日发表声明说，病毒性呼吸道疾病通常在冬季导致儿科重症监护病房压力激增。流行病学数据显示，今年冬天情况可能格外严峻。过去几周，英国对儿科重症监护病床的需求大幅飙升，不少儿科重症监护病房已达到或超过床位容量。未来数月内，这种情况可能持续甚至恶化。

英国卫生安全局此前发布公报说，强有力的迹象表明，英国今年冬天或将面临流感大范围传播叠加新冠流行的严重风险，公众应接种新冠和流感疫苗。

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