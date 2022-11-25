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欧盟未就天然气限价机制达成一致

2022年11月25日14:34 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔11月24日电（记者林浩）欧盟能源部长24日举行特别会议，未能就此前提议的天然气限价机制达成一致，将于12月中上旬再次召开会议讨论。

　　欧盟轮值主席国捷克工业和贸易部长西克拉当天在会议结束后表示，欧盟能源部长对于天然气价格上限水平存在非常不同的看法，将于12月中上旬再次召开特别会议，努力就天然气限价措施达成一致。西克拉在社交媒体上发文说，当天的特别会议上，欧盟能源部长就联合采购天然气、加速可再生能源部署等措施达成一致。

　　欧盟委员会22日提议，从明年1月起实施一项天然气限价机制。一旦欧洲市场天然气价格波动满足预先设定的条件，该机制将启动并把天然气价格上限设在每兆瓦时275欧元。

　　根据提议，这项天然气限价机制的触发条件为，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格连续两周超过每兆瓦时275欧元，并且TTF天然气价格和全球液化天然气价格之间的价差连续十个交易日达到或超过58欧元。欧盟委员会同时表示，当市场价格不再满足设定条件，或限价影响欧洲能源安全，该机制将随时暂停生效。

　　市场分析人士指出，目前设置的价格上限比预期更高，可能达不到实效，反而影响能源市场运作。目前，TTF天然气价格保持在每兆瓦时120欧元左右。

(责编：于洋、崔越)

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