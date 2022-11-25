新华社海牙11月24日电（记者王湘江）欧洲药品管理局24日说，随着冬季的到来以及新冠病毒的快速变异，60岁以上和免疫功能低下者等高危人群应及时接种新冠疫苗加强针。

欧洲药管局疫苗策略主管马尔科·卡瓦莱里当天在一场线上记者会上说，新冠病毒仍在“保持快速的变异速度”，BQ.1.1等奥密克戎毒株新亚型不断增加并正在取代目前流行的奥密克戎毒株亚型BA.5，这些新亚型的免疫逃逸和生长能力更强，可能导致某些抗体疗法失效。

卡瓦莱里指出，欧盟地区过去几个月的加强针接种率“令人失望”，平均只有29%的高危人群接种了加强针，这意味着那些最有可能患重症的人群并没有得到充分保护。提高高危人群的加强针接种率，对于未来一段时期遏制住院率上升至关重要。60岁以上人群感染新冠后发展成重症的风险会大幅增加，而疫苗可以挽救生命。各国应继续开展疫苗接种工作，特别要优先为高危人群接种加强针疫苗。

欧洲药管局首席医疗官斯蒂芬·蒂尔斯特鲁普在记者会上说，虽然近期欧盟地区的新冠确诊病例有所下降，但新冠疫情还没有结束，大量病毒还在传播。高危人群面临很高风险，应当及时接种加强针疫苗。

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