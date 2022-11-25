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“促进区域共同发展繁荣”

本报记者  毕梦瀛
2022年11月25日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　智利中国商会主席胡安·埃斯特万·穆萨勒姆日前接受本报记者采访时表示，经济全球化和自由贸易至关重要，亚太经合组织（APEC）在坚持多边主义、深化国际合作方面发挥着重要作用，对亚太地区的经济复苏以及长远发展影响深远。

　　穆萨勒姆表示，面对新冠肺炎疫情挑战，必须坚持自由贸易、促进必需品流动，努力维持海运、陆运和空运等国际物流通道畅通，积极维护多边贸易体制，为世界经济复苏增加确定性和稳定性，促进各经济体更好地携手应对共同挑战。“中国始终坚持对话协商，倡导开放合作，促进区域共同发展繁荣。共建‘一带一路’倡议就是这一立场的生动体现，如今已成为参与方实现共同发展进步的重要平台。”穆萨勒姆说。

　　“数字经济在促进全球经济复苏发展方面的重要性不容忽视。”穆萨勒姆说，2017年，APEC第二十五次领导人非正式会议通过了《APEC互联网和数字经济路线图》和《APEC跨境电子商务便利化框架》，各方致力于加强彼此间的技术和政策交流，促进创新、包容和可持续增长，挖掘互联网和数字经济的潜力，弥合亚太地区数字鸿沟。

　　穆萨勒姆表示，中国数字经济发展不断跃上新台阶，智能手机广泛普及，各类电商迅猛发展，数字支付手段极大便利了民众生活。“中国数字经济发展体现了预见性，走在了世界前列。中国企业积极开拓国际市场，拓展数字合作，助力其他国家提升数字化水平。”穆萨勒姆说，中国和智利在数字经济领域的合作进展顺利，一批优秀中国企业在智利开展业务，积极参与智利的数字基础设施项目建设。

　　穆萨勒姆说，长期以来，智利与中国保持着良好的经贸合作关系。智利是第一个同中国签署自贸协定、第一个就中国加入世贸组织与中国签署双边协议的拉美国家。“未来，智中合作前景更加广阔，尤其是在应对气候变化方面。”穆萨勒姆说，智中两国在清洁能源开发与应用方面是极具潜力的合作伙伴。智利拥有丰富的太阳能、水力和风能资源，中国光伏产业为全球市场供应超过70%的组件，中国也是全球新能源汽车重要市场之一，“智中两国可以开展更多合作，共促全球可持续发展”。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月25日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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