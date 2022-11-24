新华社哈瓦那11月24日电 专访：中古友好历久弥坚——访中国驻古巴大使马辉

新华社记者林朝晖

中国驻古巴大使马辉日前在哈瓦那接受新华社记者采访时说，中古建交62年来，双方始终真诚互信，风雨同舟，两国特殊友好关系历久弥坚。未来中古将继续加强两党两国关系，在建设本国特色社会主义道路上携手并进，更好造福两国和两国人民。

马辉说，古巴是首个同新中国建交的拉美国家。建交62年来，面对国际风云变幻，中古双方始终真诚互信，风雨同舟，两国特殊友好关系历久弥坚。习近平主席高度重视中古关系发展，在两国领导人的引领下，新时代十年以来，中古关系始终保持高水平运行，各领域合作取得长足发展，两国关系不断开创新局面、展现新气象。

马辉指出，两国在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上坚定相互支持。古方坚定支持一个中国原则，坚决反对美国在台湾问题上对中国的挑衅，反对个别国家借涉疆、涉港、人权等问题干涉中国内政，多次在联合国人权理事会、联大三委等场合代表数十个国家作挺华共同发言，明确支持构建人类命运共同体以及全球发展倡议和全球安全倡议。中方坚定支持古巴捍卫国家主权，走符合本国国情的社会主义道路，坚决反对美国对古封锁。

马辉说，新冠疫情暴发后，中古均把人民的生命安全放在首位，开展了卓有成效的抗疫合作。古巴疫情吃紧时，中方向古驰援呼吸机、制氧机、食品、药品等急需物资。

马辉表示，中古双方在共建“一带一路”倡议框架下不断深化经贸往来，拓展在能源、农业、生物医药、科技、教育、文化等领域交流和务实合作，为两国人民带来实实在在的福祉。双边贸易合作范围不断扩大，进出口商品种类日益丰富。

马辉说，中古同为社会主义国家，共同的理想信念将两党两国紧密联系在一起。作为社会主义的同路人，中古将继续加强新时代两党两国关系，携手推动马克思主义本土化时代化的伟大实践，在建设本国特色社会主义道路上携手并进，更好造福两国和两国人民，并为人类美好未来作出新的更大贡献。

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