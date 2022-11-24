新华社万象11月24日电 通讯：中企投建电站给老挝偏远山区带来发展新机遇

新华社记者章建华

“很多年没来过丰沙里，看到中国电建在南欧江上修建的一座座水电站，看到他们帮助当地建设新村、修通道路，居民生活越来越好，简直不敢相信。这里的变化很大，打心底感激和佩服中国电建。”老挝《社会经济报》记者拉萨米日前在老中边境地区的丰沙里省对新华社记者这样说道。

拉萨米所说的是中国电建南欧江流域梯级水电项目，它位于湄公河在老挝最大的支流南欧江上，是中企在海外首个全流域整体规划、投资建设的项目。该项目位于老挝北部琅勃拉邦和丰沙里省，项目包含7个梯级电站，总机组容量127.2万千瓦，于2021年9月底全部投运。

“我们扎伦村有71户人家、500多人，因为修水电站于2016年搬迁到这里。他们（中国电建）给我们修建了结实的房子，扩建了道路，现在村民出行非常方便。”丰沙里省扎伦村49岁的村长忠森和对记者说，村子因为南欧江梯级电站建设而通了公路，中国公司的到来让这个山村的发展前景光明起来。“我们村里大多是山，平地很少，现在不仅通了公路，还有了新学校和医务所。以前的学校是木房子，现在中国公司给建起了砖房。”

“南欧江流域以最合理的方案，尽量减少原居民搬迁，尽量减少耕地林地淹没，尽量减小对生态环境的影响。”负责电站营运的中国电建老挝南欧江流域发电有限公司总经理宋会红介绍说，南欧江梯级水电项目不但能起到区域电站群的调节功能，以保障老挝电网的安全稳定，还能发挥流域性电站在区域水资源管理、气象资源合作、水电技术教培基地、助力澜湄合作示范、促进公益和地区民生发展等方面的积极作用，“给老挝经济社会进步提供可靠的能源支撑，不断注入发展新动能”。

此外，南欧江流域水电项目还建成了覆盖老挝北部约2.5万平方公里的水文测报系统，与中国云南气象系统开展合作，通过流域精准的调度集控管理，实时掌握流域气象、雨情和水情，最大限度地避免洪水对沿岸居民的影响。气象预报及水情测报系统所有信息数据与老方共享。

“我们开发项目责任当先，让当地老百姓安居乐业是我们的终极目标。在开发建设南欧江水电项目过程中，我们为当地建设了30个移民新村，修建桥梁20余座、道路500多公里，极大提高当地居民生产生活水平，让项目周边村民不再靠天收成，住上了砖混结构的吊脚楼。”宋会红说。

老挝当地政府对中国电建南欧江流域梯级水电项目给予高度评价。丰沙里省省委书记兼省长坎培日前对记者说，中国电建在丰沙里省建设了4座电站，给丰沙里省的经济社会发展注入新动能。中国电建还给当地修路、架桥，建设移民新村，给村里通水、通电、修码头，帮助沿线居民提高了生产生活水平。

“这些都是惠民的好事，丰沙里这几年发展很快，城镇基础设施焕然一新，这离不开中国电建南欧江项目的大力支持，”坎培说，“疫情期间，中国公司主动腾出空余的营地作为隔离房，还给当地政府捐赠抗疫物资，患难相助，非常宝贵。中国电建做了大量惠民务实的工作，这是中国‘一带一路’倡议带来的实惠，是老中友谊深化的实际体现。”

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