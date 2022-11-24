新华社都柏林11月23日电（记者张琪）2022深圳全球招商大会爱尔兰分会场活动23日在爱尔兰首都都柏林举行，来自中爱两国政府部门、企业、商会等各界代表近百人参加，就中爱双向投资合作等进行经验分享和探讨。

中国驻爱尔兰大使馆经济商务处参赞王家宝在致辞时表示，当前中爱经贸关系健康稳定发展，两国双向投资保持良好发展势头，希望本次招商大会为推动中爱经贸关系发展增添新动力。

来自中国深圳市商务局等部门的代表介绍了该市营商环境，并表示欢迎更多爱尔兰企业到深圳投资兴业。据介绍，截至去年底，在深圳落户的爱尔兰企业接近30家。爱尔兰在生物制药、金融服务和科技等领域的优势与深圳大力发展先进制造业，促进先进制造业与现代服务业深度融合的产业发展战略高度契合。

爱尔兰投资发展局官员帕雷克·海斯对新华社记者表示，目前在爱投资的中国企业有40多家，雇用员工超过3000人。这些企业为爱尔兰经济社会发展作出了贡献，欢迎更多中国企业到爱尔兰安家落户。

爱尔兰商界和有关机构代表在活动中分享了在深圳的经历和投资建议，并对深圳领先的基础设施、强大的创新能力、友好的营商环境和丰富的人才资源等给予了高度评价。

本次活动由深圳市政府主办，是深圳全球招商大会欧洲分会场系列活动的重要组成部分。

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