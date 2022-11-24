新华社奥地利萨尔茨堡11月23日电（记者刘昕宇 于涛）2022年世界技能大赛特别赛奥地利赛区比赛23日在奥地利萨尔茨堡举行开幕式。中国代表团8名选手将参与奥地利赛区全部7个项目的角逐。

奥地利赛区比赛是2022年世界技能大赛特别赛的最后一站，比赛将历时3天，设置电气装置、砌筑、混凝土建筑、工业控制、化学实验室技术、重型车辆维修和货运代理7个项目，共吸引来自38个国家和地区的100名选手参赛。

在开幕式上，来自河南化工技师学院的姜雨荷作为奥地利赛区选手代表宣誓，她将参与本次比赛的化学实验室技术项目。姜雨荷对记者说，她近期抵达赛区后一直在努力进行最后的冲刺训练，希望在世界技能大赛特别赛上取得佳绩，实现梦想。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月至11月在15个国家分散举办，比赛项目共62个。中国代表团分赴德国、瑞士、法国、芬兰、韩国、日本和奥地利，参加其中34个项目的比赛。

截至目前，中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛上已获得15枚金牌、3枚银牌、3枚铜牌和5个优胜奖。

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