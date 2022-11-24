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第三届中意友城合作对话会：深化友城合作  实现共赢发展

2022年11月24日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京11月23日电  （记者董雪）第三届中意友城合作对话会23日以线上方式举行，与会嘉宾围绕“深化友城合作  实现共赢发展”这一主题，回顾中意友城合作成果，共同探讨两国人文合作新机遇。

　　中国人民对外友好协会副会长鄢东表示，中意已建立86对友好省州和友好城市关系，在经贸、文化、旅游等领域开展了卓有成效的交流与合作。中国人民对外友好协会将聚焦务实合作、助力民心相通、发扬创新精神，从数字经济、绿色能源、生态环保等各领域深化两国友城合作，充分发挥两国地方政府交流桥梁作用，助力两国友好关系行稳致远。

　　意大利驻华大使代表、使馆文化参赞菲德利克表示，今年适逢中意文化和旅游年，双方克服疫情挑战，在佛罗伦萨、北京、香港等地举办多场文化交流活动，拉紧了两国文化交流纽带。未来，意大利驻华使馆将继续为交流活动提供全力支持，继续助力两国文明互鉴、民心相通。

　　中意友城合作对话会自2017年起在两国轮流举办。此次对话会由中国人民对外友好协会主办，中意两国使馆代表、友好省市及友好组织代表与会。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月24日 03 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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