本报记者 高 乔

澳大利亚广播公司（ABC）近日报道称，法国总统马克龙在泰国出席亚太经济合作组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议期间，谈及澳、美、英的“奥库斯”协议，指责澳大利亚前总理莫里森作出的这一决定。分析指出，尽管澳阿尔巴尼斯政府积极修复与法关系，但两国关系伤痕“愈合”还有待时日。

关系裂痕延续至今

据ABC报道，马克龙在泰国谈到“奥库斯”协议时表示：“我们之前帮助并协助澳大利亚建立一支潜艇舰队，这是一种工业合作。但澳大利亚前总理莫里森的选择使澳大利亚重新进入核对抗，一支无法在本国生产和维护的潜艇舰队让澳大利亚不得不依赖他国。”

2021年9月15日，美、英、澳三国在法国和欧盟均不知情的情况下，宣布组建“奥库斯”军事联盟。作为该联盟的先行合作示范项目，美英将向澳大利亚提供核潜艇技术，帮助澳方组建核潜艇编队。澳大利亚因此撕毁了已和法国签订的数百亿美元常规潜艇采购协议。法国对此表示强烈不满，为此召回驻美、澳大使。今年3月，法国公布的最新版本“印太战略”显示，法国决定将澳从其战略伙伴名单上除名，仅在“个案基础上”与澳大利亚开展合作。

中国现代国际关系研究院东南亚与大洋洲研究所所长助理郭春梅在接受本报采访时分析，马克龙重提“奥库斯”，凸显法国在此事上“意难平”。澳大利亚在法国毫不知情的情况下单方面撕毁已签署多年、价值数百亿美元的潜艇订单，不仅让法国蒙受巨大经济损失，也让法国认为自身国际声誉遭受严重“侮辱”。两国关系由此产生的裂痕延续至今。

澳积极修复两国关系

据ABC报道，在二十国集团巴厘岛峰会上，澳大利亚总理阿尔巴尼斯再次与马克龙会面，两人似乎关系融洽。阿尔巴尼斯上任后，积极修补因莫里森政府撕毁潜艇采购协议而恶化的澳法关系。阿尔巴尼斯与马克龙今年7月份曾在巴黎会面，马克龙明年可能到访澳大利亚。

阿尔巴尼斯的努力已取得一定成效。今年6月，法澳宣布就澳单方面取消潜艇采购协议达成和解，澳将向法造船商海军集团支付5.55亿欧元赔款。2021年10月暂停的欧盟与澳大利亚自贸协议谈判，目前也已重启。

郭春梅分析，阿尔巴尼斯政府一直积极修复澳法关系：一方面，澳大利亚一直视法国为重要国际合作伙伴，希望与法国加强在南太平洋国际事务上的合作；另一方面，法国在欧盟有较强影响力，澳法关系也会影响澳大利亚与欧盟的关系。

不过，尽管澳法互动增加，但关系裂痕仍在。在法国眼中，澳大利亚是否值得信任，仍是问题。澳大利亚想要修复两国关系，挽救自身“失信于人”的国际声誉，还需要付出更多成本，倾注更大诚意。

“奥库斯”合作持续推进

尽管“奥库斯”引发广泛批评，美、英、澳3国军事合作仍在推进。据美国《国会山报》网站报道，美国国防部近日证实，美国将在澳大利亚廷德尔空军基地部署6架B-52轰炸机。据英国《泰晤士报》网站近日报道，约450名英军人员已飞往美国加利福尼亚州，在欧文堡国家训练中心参加为期两周的“融合计划”军事演习。

“阿尔巴尼斯政府延续了上届政府深化美澳同盟的战略，持续推进‘奥库斯’合作。”郭春梅分析，在全球传统安全与非传统安全风险交织的当下，澳大利亚的这些举动表明，其已主动绑上美国战车，无疑为亚太地区增添不稳定因素。此外，“奥库斯”帮助澳大利亚组建核潜艇编队，开了有核武器国向无核武器国转让武器级核材料与技术的恶劣先例，可能导致其他国家效仿，引发新一轮核潜艇军备竞赛，给亚太地区乃至全球局势带来新的不稳定因素。

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