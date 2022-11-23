新华社柬埔寨暹粒11月23日电 第九届东盟防长扩大会23日在柬埔寨暹粒举行，国务委员兼国防部长魏凤和出席并发言。

魏凤和说，刚刚胜利召开的中共二十大，擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图。在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国将奋力推进中国式现代化，中华民族伟大复兴的目标一定能实现。当前，世界和平与发展面临重大挑战，构建人类命运共同体是正确选择和前途所在，各国要团结不要分裂、要公道不要霸道、要开放不要封闭、要互利不要自利，共同塑造和维护兼顾各方诉求、符合各方利益的区域秩序。

魏凤和表示，中国始终致力于为世界增加稳定性、提供正能量。中国的和平发展必将为全球共同发展提供新机遇，为维护世界和平稳定发挥建设性作用。中国军队是和平之师，愿同各国军队一道，继续为世界和平贡献力量。中国不觊觎他国利益，但捍卫自身利益的决心意志坚如磐石，中国军队有信心、有能力战胜一切来犯之敌。亚太地区安全形势稳中有忧，各国防务部门应维护东盟中心地位，践行全球安全倡议，坚持聚焦务实合作，携手筑牢地区安全屏障。

会议讨论通过了《东盟防长扩大会关于增强团结合作，共建和谐安全的联合宣言》。

会议期间，魏凤和分别会见美国、越南、老挝、澳大利亚、新西兰、韩国等国国防部长和俄罗斯国防部副部长，就加强军队合作以及共同关心的问题交换意见。

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