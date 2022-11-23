新华社纽约11月22日电 特写：困惑，无奈，失望——美国选民眼中的中期选举

新华社记者刘亚南 杨士龙

美国2022年中期选举“账单”再创新高，富豪们大手笔地拿出政治捐款，花钱多的候选人获得更多选票……美国选举政治乱象日益侵蚀着选民对美式民主的信心。

纽约州长期为民主党掌控，但共和党候选人仍在纽约州一些选区同民主党候选人鏖战。位于纽约市以东的拿骚县就是民主、共和两党在中期选举中激烈争夺的地区。当地一些选民在中期选举投票后在投票站外接受记者采访时，痛斥美式民主积弊，表达对美式民主的失望。

3个月前刚从纽约市皇后区搬到拿骚县的詹姆斯·甘斯基说，美国现在正被通胀、移民、犯罪等问题毁掉。当选者被亿万富豪的资金控制，是亿万富翁让这些人当选。

56岁的甘斯基在纽约皇后区经营一家装修公司，他的疑惑是，既然美国对政治捐款有限制，为什么金融大鳄索罗斯的政治捐款能超过1亿美元？“索罗斯这种靠搞垮别国金融体系牟利的投机者，捐钱肯定是要回报的。这正是我们所担心的。”

甘斯基直言，自己不担心有亿万富翁当选，担心的是有人在当选后成为百万富翁、亿万富翁的代言人。

据跟踪美国竞选财务和游说数据的非营利组织“公开的秘密”初步统计结果显示，2022年美国中期选举费用高达167亿美元，成为史上最贵的中期选举。从选举结果看，花钱多的候选人大多获胜。

据“公开的秘密”披露，7月以来，中期选举系统的政治资金数额大到“足以影响国会的政治主导权”。美国十大亿万富翁在本次中期选举中豪掷5.4亿美元，其中来自索罗斯的捐款更是高达1.28亿美元。

67岁的选民保罗从南美洲国家圭亚那移民美国，此前在航空航天行业工作，现已退休。他叹息说：“金钱是一切邪恶的根源，我们看到的是，美国选举中的一切都受到金钱驱动。”

拿骚县选民博比今年才19岁，却已见过不少政治游说。他说，自己更倾向把选票投给此前在政治体系中没有经历的新人。博比的母亲帕特里夏则直言不讳：“我们不相信任何政客。”

在甘斯基看来，如何确保一个动机纯洁、没有私利的人当政非常重要。他自己不再期待中期选举后的美国状况能有多大改变，因为民主党和共和党来自“同一片不干净的沼泽地”。

他说，以前是民主党选民把票投给民主党，共和党选民把票投给共和党。但在这次投票中，自己只能无奈地从两党候选人中选择“不那么坏的一个”，并不会把票投给固定党派的候选人。

就在甘斯基接受记者采访时，不少从投票站出来的选民驻足旁听，不时为他的话鼓掌支持。

“感谢你们给我机会发声！”甘斯基说。（参与记者：潘丽君、张墨成）

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