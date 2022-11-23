11月22日，由中共中央对外联络部所属《当代世界》杂志社牵头举办的“感受中国新时代”主题征文、摄影和短视频大奖赛颁奖活动以线上线下相结合方式举行。中联部部长刘建超出席并致辞，中联部副部长沈蓓莉，中央和国家机关工委、中央纪委国家监委驻中央外办纪检监察组、国家留学基金委、中国路桥、中国新华新闻电视网、中国网、北京理工大学等相关方面负责同志以及中国高校和外国在华留学生代表逾500人参会。刘建超、沈蓓莉及中国路桥董事长杜飞等联合主办单位负责同志向获奖代表颁奖。

刘建超祝贺此次大奖赛活动取得圆满成功。刘建超表示，相关参赛作品体现出在华留学生对中国的深度认知和全情融入，表达了对中国新时代伟大成就的亲身感受和理性思考。当前，中国共产党带领中国人民成功走出中国式现代化道路，迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程。在华留学生拥有近距离观察感知中国的优势，希望大家能更加深入地了解新时代中国，全面真实讲述所见所闻，为促进中外民心相通发挥独特作用。

刘建超表示，当今世界处在一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。各国只有加强合作，才能朝着推动共同发展、共创繁荣的目标前进。青年是推动各国合作共赢的坚强动力，是助力建设更加美好世界的希望所在。希望中外青年志存高远，胸怀天下，实践和平合作的理念，为开创人类更加美好的未来贡献青春力量，携手向未来！

北京理工大学副校长王博作为优秀组织奖获奖单位代表发言，表示此次活动为来华留学生搭建了文明互鉴、展现良好精神风貌的舞台，希望各国青年以此为契机，善用欣赏、互鉴、共享的观点看待世界，推动不同文明和谐共生，积极为构建人类命运共同体添砖加瓦。

北京大学博士研究生撒普尔、北京外国语大学硕士研究生山川百合等作为获奖留学生代表发言，表示来中国留学既学到了丰富的知识，领略了凝聚人类文明智慧的中华文化，也见证了新时代中国在各领域取得的巨大成就。特别是近期有幸经历了中共二十大的成功举行，进一步感悟到中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为促进人类事业进步而奋斗的党。感谢中方举办此次活动，搭建中外文化交流的平台，希望能更加深入地了解中国，同时把真正的中国介绍给世界，为增进中外友好贡献力量。

颁奖活动现场气氛热烈，中外青年代表协作互动，进行了书法、杂技、乐器、歌曲、诗朗诵等才艺表演。“感受中国新时代”征文、摄影和短视频大奖赛于2022年3月-10月举办，共收到来自133个国家、在中国196所高校就读的留学生发来的3688份参赛作品，其中105人分获一、二、三等奖，《感受中国新时代 双奥之城耀辉煌》等作品获得一等奖。

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