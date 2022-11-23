11月18日，《当代世界》杂志社与尼日利亚和平与冲突解决研究所以线上线下相结合的方式联合举办《当代世界》(尼日利亚版）首发式暨中非“和”文化研讨会。中联部部长刘建超、尼日利亚外交部部长奥尼亚马出席会议并致辞，中国驻尼大使崔建春、尼日利亚驻华大使巴巴·吉达、中宣部国际传播局局长胡凯红出席。中联部副部长沈蓓莉主持会议，来自中尼两国政府、智库、高校、媒体等各界代表200余人参会。

刘建超说，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的历史使命把中国与非洲紧密联系在一起。中国和尼日利亚同为发展中大国，传统友谊历久弥坚、务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中密切配合、相互支持。近年来，在习近平主席和布哈里总统的共同引领下，中尼战略伙伴关系呈现良好发展势头，两国在文化领域的交流合作也在与时俱进、日益发展，中尼合作业已成为国际合作的典范。

刘建超表示，在中华民族传统文化中，“和”思想是灵魂和精髓，已经深深融入中国特色大国外交之中。尼日利亚文化中也具有鲜明的“和”的内涵。中尼两国对“和”文化的坚守与传承，不仅成为中尼传统友谊源远流长的共同文化基础，更为双方在新时代谱写两国人民友好合作新篇章注入强大思想动力。以文化人，更能凝结心灵。文化之美，在于“各美其美，美美与共”。《当代世界》（尼日利亚版）的创办，为双方交流思想文化、互学互鉴提供了重要媒介，为双方媒体、智库加强合作架设了坚实桥梁。

奥尼亚马对中共二十大胜利召开及取得的重要成果表示祝贺。他表示，中国是尼日利亚可以完全信任的合作伙伴，尼中合作可以帮助尼日利亚迈上快速发展轨道。近年来，非中关系蓬勃发展，非中合作不仅致力于实现双方发展，更是心系天下，旨在推动全球和平、安全与发展。期待《当代世界》（尼日利亚版）这一学术期刊为凝聚全球共识，共同应对和平、安全、发展危机带来更多思想交流与启迪。

当代中国与世界研究院、中国国际问题研究院、北京外国语大学、中国网等部门相关负责同志出席会议。中尼两国学者围绕“和”文化主题就深化中非友好交流合作进行了深入研讨。

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