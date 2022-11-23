新华社联合国11月22日电 联合国安理会22日举行也门问题公开会。中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁也门有关方面早日恢复休战，强调也门和平“机会之窗”不应该关闭。

也门冲突方达成的停火协议于今年4月2日生效，为期两个月。这一停火协议到期后延长两次至10月2日。之后，冲突各方未能达成延长停火协议。

张军说，为期半年的休战给也门人民带来显著和平红利。恢复休战符合也门人民的共同利益，也是国际社会和地区国家的普遍期待。当前，也门和平的“机会之窗”尚未关闭，也不应该关闭。联合国也门问题特使格伦德贝里为恢复休战付出不懈努力，沙特阿拉伯、阿曼等地区国家也为此发挥了积极和建设性作用，中方对此表示赞赏。中方呼吁有关方面，特别是胡塞组织积极配合特使工作，在公务人员工资等关键问题上设置合理预期，争取尽快达成解决方案，早日恢复休战并就启动内容更为广泛的政治进程达成一致。中方支持海合会在也门问题上的倡议主张，鼓励对也门局势有影响力的国家继续为缓解局势、恢复休战提供建设性帮助。

张军说，根据联合国也门问题特使的通报，也门安全局势仍十分脆弱。中方强烈谴责针对平民和民用设施的袭击，呼吁冲突方、特别是胡塞组织以也门人民的利益为重，坚持政治解决的大方向，停止一切敌对行动，尽快实现地面局势缓和降温。中方对也门政府在此过程中表现出的总体克制态度予以充分肯定。

张军说，也门面临世界上最严重的人道危机之一。中方呼吁国际社会立即行动起来，加大对也门的人道和发展投入，为联合国在也门行动提供充足资金保障，并支持也门总统职权委员会在改善民生、稳定经济和币值等方面所作努力，帮助缓解也门人民面临的困境。

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