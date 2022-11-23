新华社北京11月23日电 题：打造全球发展共同体的中国贡献

新华社记者樊宇

人类发展当前面临重大挑战。新冠疫情反复延宕，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失。如何破解发展难题？中国倡导推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，与国际社会当前和长远的需求高度、深度契合，受到国际社会广泛认同和赞誉。

当下，世界经济复苏步履维艰，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻。与此同时，个别国家公然鼓噪分裂对抗、脱钩断链。中国始终以开放姿态和实际行动，推动合作共赢，促进包容性发展。

中国积极打造高水平对外开放体系。中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴；连续举办5届中国国际进口博览会，让各国企业更好地在中国市场寻求发展机遇，也让中国本土企业向世界展现价值；建设高标准市场体系、深化要素市场化改革、持续放宽外资准入、不断改善营商环境……中国以扎实行动推动建设开放型世界经济。德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，各国利益相互交织，和平相处、合作共赢是应对共同挑战唯一可行的方式，这也正是中国一直致力于实现的目标。

当前，全球发展不平等、不平衡现象突出，完善全球经济治理的公共产品稀缺。中国积极提供全球经济治理方面的公共产品，推动实现更加普惠的全球发展。

中国提出的全球发展倡议为全球实现更加普惠的发展擘画蓝图。一年多来，“全球发展倡议之友小组”成员已逾60国。中国不仅是全球发展倡议的提出者，也是落实这一倡议的行动派：中欧班列铺画82条运输线路，通达欧洲24个国家200个城市；“一带一路”倡议提出以来，已有149个国家、32个国际组织同中国签署200多份合作文件……在马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰看来，全球发展倡议跨越种族、宗教、文化乃至意识形态的藩篱，具有普适性和包容性。巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺认为，全球发展倡议不仅是落实联合国2030年可持续发展议程的关键，而且是实现人类可持续发展的关键。

从与印度尼西亚、塞尔维亚等国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”，到同多个国家一道倡导建立全球清洁能源合作伙伴关系，再到提出国际粮食安全合作倡议，中国一直在为推动全球发展更具韧性尽心出力。

当前世界经济面临衰退风险，发展中国家首当其冲。中国始终想着广大发展中国家的难处，照顾广大发展中国家关切：全面落实二十国集团缓债倡议，缓债总额在二十国集团成员中最大；成立“中国－联合国和平与发展基金”“全球发展和南南合作基金”，向160多个有需要的国家提供发展援助；支持非洲联盟加入二十国集团；在二十国集团提出了数字创新合作行动计划，该计划将助力缩小南北国家间数字鸿沟……

应历史之变，答时代之问，展大国担当。中国始终是全球发展的积极参与者和推动者，为破解全球发展难题、构建全球发展伙伴关系、推动构建全球发展共同体不断贡献中国智慧、中国力量。

(责编：于洋、崔越)