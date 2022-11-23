欧实 国际问题观察员

“很高兴再次见到您，很久没见了。”“是的，是的。”这是习近平主席与马克龙总统在G20峰会期间见面时的话语。在和煦的暖风中，中欧领导人的手再次紧紧握在一起。11月15日、16日两天，习近平主席接连会见了法国、荷兰、西班牙、意大利四个欧洲国家领导人。友好、积极、合作是几场会见的共同基调。继德国总理朔尔茨访华后，元首外交再一次为中欧关系发展把舵领航。

会见新老朋友，共话中欧友谊

本次与习主席会见的欧洲国家领导人中，既有老朋友，也有新面孔。荷兰首相吕特与习主席相识已久。早在2014年，两位领导人在海牙会见时就提出建立中荷开放务实的全面合作伙伴关系。8年过去，开放务实仍是两国关系最亮丽的底色。马克龙总统曾多次与习主席互访、通话、视频。这次在巴厘岛，他祝贺习主席再次当选中共中央总书记，并表示法方愿同中方密切高层往来，深化务实合作，加强多边沟通。西班牙首相桑切斯2018年与习主席会谈时表示，两国建交45周年将开启双边关系新时代。今年，两国领导人再次共同谋划明年庆祝建交50周年活动，延续友好传统，推动两国关系迈上新台阶。

意大利新任总理梅洛尼第一次与习主席见面，但两大文明古国的交流源远流长。今年是中意文化与旅游年，亚欧大陆两端的文明成果漂洋过海，走入寻常百姓家。文化跑跑腿，民心更相通。

迎接崭新机遇，擎画合作蓝图

“会见超过40分钟”、“时长1个小时”......欧洲媒体对中欧领导人互动反响热烈。谈得久是因为合作多。市场相互开放、双向贸易扩大、企业你来我往，强大的经济共生关系是中欧关系的现状，也是在世界变局下维护双方供应链稳定、促进中欧人民福祉的保证。疫情以来，中欧贸易逆势上扬，中国与德法荷西意的贸易额更是年年创新高。从大飞机到葡萄酒，从高级时装到猪肉，中国人民的日常生活中处处可见来自欧洲的产品。

习近平主席向多位欧洲领导人介绍了中国式现代化，强调二十大后的中国必将更加开放，中国坚定不移推进高水平对外开放将为各国带来新机遇。科技创新、高端制造、航空航天、能源水利......习主席从中欧发展大局出发，提出了诸多战略性合作领域，为更紧密、有效、互惠的中欧经济联系指明了方向。领导人之间商量得更多些，两大市场联系得更紧些，人民受益更大些。

谋划全球治理，共担国际责任

今年G20峰会以“共同复苏，强劲复苏”为主题，呼吁国际社会合作应对挑战。在动荡的国际局势下，峰会通过了内容详实的宣言，充分证明世界主要国家愿意团结起来，承担国际责任。

作为世界两大力量，中欧通力合作将为全球治理注入强大动力。在习主席与每位欧洲国家领导人的会见中，改善全球治理、应对全球挑战都是讨论重点。气候变化、生物多样性、粮食安全、能源安全、第三方合作、可持续发展......面对危机丛生的世界，中欧间的共识不是变少了，而是变多了。人心齐，泰山移，中欧各加一把力，全球治理将迎来更加光明的前景。

坚持和而不同，维护世界和平

“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。习主席呼吁尊重彼此核心利益和重大关切，树立客观理性的中国观，坚持走不同文化、不同制度国家友好相处的正确道路，推动双边关系行稳致远。欧洲领导人都表示不赞同阵营对抗，应尊重各国差异，加强对话交流，增进相互了解，马克龙总统还表达了对中国式现代化发展模式的钦佩。中欧意识形态差异过去没有、现在也不应该阻碍双方为了中欧人民的福祉和世界的根本利益加强沟通与合作。

珍视联合国宪章、支持多边主义、推动世界多极化，这是中欧的共同点。习主席呼吁中欧以独立自主、开放合作精神，为世界注入稳定性和正能量。梅洛尼总理表示，中国是世界大国，亚洲在全球分量中越来越重。桑切斯首相强调，中国始终是国际秩序的稳定力量。欧洲领导人高度评价习主席“核武器用不得、核战争打不得、防止欧亚大陆出现核危机”的重要立场，马克龙总统在记者会上表示，他感受到习主席和中方呼吁和平、劝和止战的真诚。

此次习主席和四位欧洲领导人相谈甚欢，双方都期待着早日在中国再次相见。随着疫情形势逐渐好转，中欧间各类人员往来也会更加便利密切。相信在不久的将来，亚欧大陆两端又会是一派熙熙攘攘的热络景象！

(责编：于洋、崔越)