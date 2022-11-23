本报记者 任皓宇

近期落幕的阿布扎比国际石油展吸引了来自全球160多个国家和地区的2200多家企业代表和众多能源领域专家参展。作为全球最具影响力的石油和能源行业盛会之一，本届展会围绕探索更清洁能源形式、实现净零排放创新技术等议题举行了350场会议。会场专门设置了脱碳、能源数字化、智能制造等展区。阿联酋工业与先进技术部部长、阿布扎比国家石油公司首席执行官苏尔坦·贾比尔表示，世界需要更多的能源和更少的碳排放，保障能源安全是实现经济社会发展和应对气候变化的基础。

在沙特阿美公司展台，两款无人机产品周围聚集了不少观众：搭建在管道模型上的黑色六旋翼无人机平台装载有管道探测设备，可对户外管道进行巡检，快速识别泄漏等异常情况；装有起降支架的黄色四旋翼无人机可自主降落地面，进行地震数据采集和预警。除展出的无人机外，该公司的甲烷探测无人机等多项产品已应用于日常生产中，为安全、清洁生产提供助力。

利用统一数字平台管理地面、卫星及无人机等监测到的甲烷排放数据；运用数字技术处理数据，获得地下储层三维测绘图像；搭建数字协作网络进行远程数据监测分析……从排放管理到提升运营效率，斯伦贝谢油田技术服务公司展示了多种数字化解决方案。“数字技术在能源领域具有重要的应用价值，包括生产管理、可持续发展等各方面，我们希望更好利用数字技术为客户提供更大帮助。”该公司数字地下产品经理杰米·克鲁斯表示。

本届展会上，中国企业展示了多项先进技术、产品和服务，吸引广泛关注。中国石油天然气集团有限公司带来智能绿色油田解决方案：运用三维地理信息系统集成油田地面设施三维模型，精确构建油田“形体”，再通过油田工艺系统模型实现动态模拟仿真，构建油田运行的“灵魂”……这一方案将云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术运用于油田的数字化、智能化过程，可对油田的运行和维护做出预测性诊断和系统优化。公司还展示了一整套综合能源解决方案，包括节能减排系统优化、智慧管网建设、智能炼厂等，引来不少观众问询。

中海油田服务股份有限公司展示了自研“璇玑”系统，赢得广泛好评。该产品可精准控制地下数千米深的钻头“瞄着”油层去、“闻着”油味钻，能够“遥控驾驶”钻具在薄油层中横向或斜向稳定穿行1000米以上，同时能够实现对地层资料的实时分析。

三一石油智能装备有限公司带来全液压压裂车和电驱压裂设备模型。相比机械式压裂车，全液压压裂车可实现更精准控制，设备寿命和利用率也更高。以电驱压裂设备为核心的全电动压裂解决方案，具有功率密度高、超静音特点，并且使用电能可助力节能减排，减少环境污染。

中国驻阿联酋大使张益明表示，中企积极运营在阿重点油气项目，并与阿方拓展更多战略合作，两国油气合作前景广阔。

（本报阿联酋阿布扎比电）

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 14 版）

(责编：袁勃、胡永秋)