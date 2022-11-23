新华社斯德哥尔摩11月22日电 （记者和苗）瑞典外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦日前表示，瑞方愿在明年担任欧盟轮值主席国期间推动深化欧中合作。

比尔斯特伦是在首都斯德哥尔摩会见中国驻瑞典大使崔爱民时作出上述表示的。比尔斯特伦表示，瑞中关系源远流长，两国关系发展基础牢固。瑞方愿同中方共同努力，在符合双方利益的领域加强合作，共同应对气候变化和推动全球贸易发展。他表示，中国是瑞典在欧盟外的第二大贸易合作伙伴，瑞中经贸合作空间广阔，绿色合作前景光明，期待同中方共同努力推动经贸、绿色合作进一步发展。

崔爱民说，中瑞传统友谊深厚。双方在多边主义、贸易自由化、应对气候变化等问题上拥有多方面共识，经贸关系密切，经济互补性强，绿色科技合作潜力巨大，合作前景十分广阔。希望双方本着相互尊重和互利共赢的精神，加强交流互鉴和务实合作，推动双边关系健康稳定发展，造福两国和两国人民。崔爱民还阐述了中方在台湾问题上的原则立场，表示中方赞赏瑞方长期坚持一个中国政策，希望瑞方继续坚持正确立场，以实际行动维护好中瑞关系发展的政治基础。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

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