本报记者 刘 慧

习近平主席出席二十国集团领导人第十七次峰会并发表重要讲话，强调要推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。“习近平主席提出的主张，着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，为全球发展指明方向，有助于推动落实联合国2030年可持续发展议程。”印度尼西亚国会对华友好小组主席普特丽日前在接受本报记者采访时表示，期待中国继续发挥积极作用，为破解全球发展困境，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展贡献智慧。

2013年，习近平主席在印尼国会发表演讲，首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。9年多来，共建“一带一路”倡议得到越来越多国家和国际组织的支持响应，成为广受欢迎的国际公共产品。普特丽认为，加强基础设施建设、推进互联互通能够提高效率和竞争力，可以创造更多就业机会，减少贫困，增进人民福祉。“印尼和中国的共建‘一带一路’项目，为印尼带来不少投资，加快了当地经济社会发展，助力印尼实现经济转型。”

普特丽曾访问中国，中国发生的巨大变化令她印象深刻。她表示，中国经济社会发展取得令人瞩目的成就，是中国人民艰苦奋斗、团结拼搏的成果。“中国在实现自身发展的同时，始终致力于推动全球发展。”

当地时间11月16日晚，习近平主席同印尼总统佐科举行会谈。两国元首就共建中印尼命运共同体达成重要共识，一致同意以明年中印尼建立全面战略伙伴关系10周年为契机，打造高水平合作新格局。普特丽表示，通过共建中印尼命运共同体，两国不断巩固相互尊重、互利共赢的合作关系。

“印尼和中国在推动完善全球卫生治理、推动经济复苏和坚持多边主义等方面拥有广泛共识，在许多合作领域存在互补优势。”普特丽表示，印尼正朝着2045建国百年愿景迈进，要加强基础设施建设、发展绿色经济和数字经济，中国在这些方面处于全球领先地位，双方拥有巨大合作空间。

普特丽表示，印尼国会对华友好小组将继续积极推动两国的交流与合作，支持双方在医疗保健、中小微企业市场准入以及共建“一带一路”框架下基础设施建设等领域加强务实合作。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

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