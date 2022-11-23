新华社北京11月21日电 中越主题出版交流合作工作会议日前以线上方式举行。本次会议的主旨是落实中越两党最高领导人达成的重要共识，充分发挥两党权威出版机构的政治引领作用，推动两党两国政治、文化等领域的交流与合作。

会上，中共中央宣传部副部长张建春、越共中央宣教部副部长黎海平分别介绍了中共二十大与越共十三大的相关情况及两个大会重要文献、相关书籍的出版情况，对中越两国文化交流作出展望。中国人民出版社与越南真理国家政治出版社代表分别介绍了近年来主题出版相关情况，并就两社签署新的五年合作规划进行协商。

中共中央宣传部、中共中央对外联络部，越共中央宣教部、越共中央对外部、越南信息传媒部相关部门负责人出席了会议。

作为两党的权威出版机构，人民出版社与越南真理国家政治出版社的合作自上世纪50年代末起一直延续至今。几十年来，两社通过译介重要书籍、业务交流、人员互访等形式，积极推动两党两国开展交流合作，为两国人民友好交往架起了一座独特桥梁。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

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