阿内·劳塔玛塔

泰中两国友好关系源远流长，“泰中一家亲”深入人心，加强互利合作是双方明确共识。习近平主席近日对泰国进行访问，引领两国进一步深化各领域合作，推动泰中全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

我曾多次访问中国，对中国取得的发展成就十分敬佩。泰中建立全面战略合作伙伴关系10年来，两国不断加强各领域务实合作。当前，泰中两国都处于发展的关键时期，进一步提升合作水平符合双方利益。两国在基础设施建设、产能合作等领域积极沟通对接，尤其是在教育科研领域加大合作力度，将为双方发展增添动力。近年来，中国加快实施创新驱动发展战略，在大数据、人工智能、航空航天等领域结出创新硕果。泰国国家科技研究院、朱拉隆功大学等科研机构十分重视加强同中国伙伴的交流合作。中国积极分享自身创新成果，促进了泰国经济社会发展和科技人才培养。

科技创新合作也是泰中高质量共建“一带一路”的重要内容，有助于提升泰中整体合作水平。共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，为国际合作提供了重要平台。泰国正在推动“泰国4.0”发展战略同共建“一带一路”倡议深度对接，促进产业结构转型升级。泰中两国鼓励科技创新交流和技术成果双向转移转化，将为加快泰国科技创新能力建设开辟新渠道，为泰国发展提供更多科技支撑。

当前，东盟国家普遍希望加强同中国的科技创新合作，通过借鉴中国在科技创新领域积累的成功经验，提升自身科技发展水平。泰国将深度参与并积极推动东盟与中国的科技创新合作。

长期以来，泰中合作为泰国经济社会发展提供了重要助力。泰国愿进一步加强对华合作，特别是推动两国高等教育和科技创新合作走深走实，赋予“泰中一家亲”新的内涵，为构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的泰中命运共同体增添动力，为两国和两国人民带来更多福祉。

（作者为泰国高等教育科研与创新部部长）

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)