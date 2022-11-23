本报北京11月22日电 （记者陈尚文）第十四届中韩媒体高层对话22日以线上线下结合的形式举办。对话会以“新起点、新机遇、新发展：共创两国关系美好未来”为主题，中韩20余家主流媒体负责人和相关领域专家等，围绕“加强新兴产业合作，激发两国经贸发展新动能”和“媒体在促进两国友好关系中发挥的作用”等议题展开交流。

今年是中韩建交30周年。30年来，两国关系全面快速发展，取得了丰硕成果，给两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界和平稳定繁荣作出了重要贡献。

对话会上，中央宣传部有关负责同志在视频致辞中表示，希望两国媒体加强交流合作，准确把握中韩关系的主流和方向，聚焦双方共同关注的重要议题，讲述两国互信互助、互惠互利好故事，传播理性声音，为两国关系友好发展凝聚广泛舆论共识。韩国文化体育观光部第一次官全炳极表示，韩中建交步入“而立之年”，双方关系在互信合作的基础上将更加成熟。希望两国媒体在观察中国、倾听韩国的过程中传递正确信息，增进彼此了解，拉近友好关系。

作为沟通交流的重要渠道，媒体如何在促进两国友好关系中发挥作用，成为与会人士聚焦的话题。中国外文局主要负责同志说，中韩媒体要挖掘东方文明的悠久历史和人文底蕴，推动两国文明交流互鉴走深走实，创造民心相通新未来。21世纪韩中交流协会会长金汉圭表示，去年和今年是韩中文化交流年，希望两国媒体在此前建立的互信基础上，携手为开创美好未来作出贡献。韩国世宗律师事务所代表律师金斗植说，两国要加强多层次、多方面特别是青年群体间的交流与沟通。

与会人士认为，两国在新兴产业领域合作前景广阔。中国贸促会研究院副院长赵萍说，中韩经贸结构高度互补，产业链供应链深度融合，加深新兴产业领域合作将进一步激发两国贸易潜力。韩国亚洲经济报社社长吴钟锡说，在人工智能等领域合作的基础上，中韩两国可以在更广阔的新兴产业市场中创造合作机会。中国网副总编辑薛立胜建议，双方可以开展数字技术合作，加强科研建设，汇智聚力赋能传统产业转型升级。

第十四届中韩媒体高层对话由中国国务院新闻办公室和韩国文化体育观光部指导，中国外文局和21世纪韩中交流协会联合主办。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

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