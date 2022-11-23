本报北京11月22日电 （记者张天培）首次中国—部分南太岛国执法能力与警务合作部级对话22日以视频形式举行，中共中央书记处书记、公安部部长王小洪和所罗门群岛警察、国家安全与惩戒部部长维科共同主持并作主旨发言。

王小洪首先对所罗门群岛突发地震灾害致以慰问。他介绍了中共二十大的重要成果和意义，表示习近平主席2018年同建交太平洋岛国领导人集体会晤，开启了中国同太平洋岛国关系新篇章。希望通过中国—部分南太岛国执法能力与警务合作部级对话，建立更友好的合作关系、形成更高效的合作方式、提升更专业的执法能力，共同为本地区经济社会发展保驾护航。中方愿同各方一道，共同培育好这一部级对话机制，为各国繁荣稳定发展创造良好的安全环境，为深化中国和太平洋岛国关系贡献更大力量。

对话主题是“让合作更专业、更高效、更友好，让岛国更安全”。斐济、瓦努阿图、基里巴斯、汤加、巴布亚新几内亚警察部门负责人出席并发言。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

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