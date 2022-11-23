本报记者 王云松

“我们要推动更加普惠的全球发展。各国共同发展才是真发展。”在二十国集团领导人第十七次峰会第一阶段会议上，习近平主席发表重要讲话，为推动更加普惠的全球发展擘画蓝图、指明路径。共迎时代挑战，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，是国际社会的普遍愿望。

思想引领，破解全球发展难题

历史发展、文明繁盛、人类进步，从来离不开思想引领。2013年以来，习近平主席连续出席或主持二十国集团领导人峰会，为携手促进世界经济强劲、可持续、包容和平衡增长提供中国方案，贡献中国智慧。

当前，全球经济复苏艰难，一些发展中国家因疫返贫、因疫生乱，南北发展鸿沟不断拉大，国际发展合作动能不足，发展问题在国际议程中日益边缘化，落实联合国2030年可持续发展议程步履维艰。联合国开发计划署近期发布的报告显示，受多重危机影响，超过90%的国家2020年或2021年的人类发展指数得分下降，超过40%的国家连续两年下降，人类发展已经回落到2016年的水平。

“世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上。每个国家都想过上好日子，现代化不是哪个国家的特权。”在全球发展事业何去何从的关键时刻，习近平主席强调推动更加普惠的全球发展，回答当前全球发展不平衡问题，符合广大发展中国家关切和需求，有助于凝聚各方共识、动员发展资源，为国际发展合作再出发指明方向，推动“共同复苏、强劲复苏”成为可能。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，当前，推动更加普惠的全球发展对各国至关重要，这是实现共同繁荣的必经之路。中方始终尊重、支持包括非洲国家在内的广大发展中国家，体现了为全人类谋福祉的责任担当。

英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特长期关注中国发展，他高度认同中方提出的“始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切”，认为这将推动全球可持续发展。

“习近平主席着眼全球共同发展长远目标和现实需要，为未来全球发展提出方案。”土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，中方呼吁推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展及时且重要，为破解全球发展难题、促进各国共同发展提供了中国智慧。

中国方案，凝聚全球发展合力

二十国集团作为汇聚世界和地区大国的多边舞台、国际经济合作的主要论坛，亟须应对的世界经济挑战比以往任何时候都要艰巨。习近平主席深刻指出，走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，提供更多全球公共产品。大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力。

行胜于言。中方向二十国集团巴厘岛峰会务实合作项目库提交了15个项目，并参与了其他5个项目，将同各成员一道认真落实；提出建设全球经济复苏伙伴关系、国际粮食安全合作倡议，并支持非洲联盟加入二十国集团；同印度尼西亚、塞尔维亚等6个伙伴国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”，同多个国家一道倡导建立全球清洁能源合作伙伴关系……这些行动与主张为促进全球发展、引领全球治理作出积极贡献，充分彰显中国“努力不让任何一个国家掉队”的大国情怀。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，发达国家应该发挥好经济引领作用，加强政策沟通和协调，关注发展中国家存在的问题，建立更加平等的合作关系。过去几十年间，中国经济蓬勃发展，积极帮助其他发展中国家，以切实行动证明，只有坚持普惠包容、共同发展，才能相互促进，实现长远发展。

印尼食品和饮料协会中小企业发展委员会负责人伊尔万·维查亚表示，只有普惠包容的发展才能让更多民众享受到实惠。当前，全球粮食安全状况令人担忧，在发展中国家尤为突出。中方呼吁各方在联合国等多边国际组织的协调下加强合作，各方应积极响应中方倡议，共同维护全球粮食安全。

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理赞赏中方支持非洲联盟加入二十国集团。“在世界遭遇保护主义和单边主义逆流之际，中国主张传递出践行多边主义的坚定立场，也将为非洲国家发展提供有力支持。”

“中国倡议广受欢迎，中国方案稳步推进。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，作为二十国集团重要成员，中国多次在这一平台提出重振世界经济的可行举措，阐明完善全球治理的长远之策，为动荡变革中的世界注入稳定性和正能量。

大国担当，推动全球发展进步

11月12日，全球发展促进中心成立，这是中方落实全球发展倡议的新进展、深化国际发展合作的新举措。自全球发展倡议提出以来，中方团结国际社会，脚踏实地推进32项重要举措，取得重要早期收获。全球发展项目库不断扩容，合作平台不断增加。参与主体更加多元，各方互动更加频密。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，多边主义、国际合作和全球团结是让世界从最近挫折中恢复的唯一途径。联合国欢迎全球发展倡议，这是对加快落实联合国2030年可持续发展议程的有力响应。

意大利经济与财政部前首席经济学家洛伦佐·科多尼奥表示，全球发展倡议具有示范作用，有助于促进各国与国际机构间的合作，将有效改善各国发展不平衡的现状，对于缓解区域冲突和紧张局势具有积极意义。

推动更加普惠的全球发展，中国不仅是积极的倡导者，更是坚定的行动派。在非洲马达加斯加，连接首都塔那那利佛和马哈扎扎镇的公路正式通车，当地养殖户再也不用担心运输途中鸡蛋大量破损，他们将这条路亲切地称作“鸡蛋路”；在亚洲菲律宾，中国杂交水稻商业化推广面积达22.65万公顷，惠及大量当地农户；在大洋洲巴布亚新几内亚，中国援助的恩加省医院项目竣工，一个具有现代化设施和先进技术的医疗健康中心的运行，让当地多年的梦想成真……

一幕幕互利共赢的场景，一个个友好合作的故事，成为中国推动全球发展进步的生动写照。法国席勒研究所研究员塞巴斯蒂安·佩里莫尼表示，全球发展倡议致力于在发展中国家存在迫切需求的领域推进国际合作，对于加强全球发展合作具有积极意义。

面对世界之变、时代之变、历史之变，中国将继续与各国人民携手并肩，加强发展合作、共享发展成果，不断汇聚促进共同发展的强大共识和合力，推动全球发展迈向新时代，造福各国民众。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)