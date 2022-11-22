新华社北京11月22日电（记者王宾）应国家主席习近平邀请，蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫将于11月27日至28日对中国进行国事访问。外交部发言人赵立坚22日在例行记者会上回答有关提问时表示，中方期待同蒙方一道，以此访为契机，推动中蒙关系迈上新的台阶。

赵立坚说，呼日勒苏赫总统曾于2018年以总理身份对中国进行正式访问。2021年6月，呼日勒苏赫先生当选蒙古国总统。“此访是呼日勒苏赫先生以总统身份首次访华，延续了中蒙两国高层密切交往的友好传统，反映了中蒙全面战略伙伴关系的高水平发展。”

赵立坚介绍，访问期间，习近平主席将与呼日勒苏赫总统举行正式会谈并共同见证合作文件签署。李克强总理、栗战书委员长将分别会见呼日勒苏赫总统。两国领导人将就双边关系以及共同关心的国际地区问题深入交换意见，共同规划中蒙关系未来发展蓝图。

“中方期待同蒙方一道，以此访为契机，进一步深化双方战略互信和务实合作，打造邻国关系典范，推动中蒙关系迈上新的台阶。”赵立坚说。

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