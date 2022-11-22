刚刚过去的一周，二十国集团领导人第十七次峰会和亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议两场重磅多边会议接连举办。这也是疫情暴发以来，全球主要经济体领导人线下互动最密集的一周。危机当下，向外界传递了哪些信号？习近平主席二十大后首次出访，双、多边场合又如何阐述中国主张，回应世纪之问？本期的蓝厅观察，我们梳理了几个关键词。

关键词一：忙碌

刚刚过去的一周，见证了疫情以来中方开展的最为密集的元首外交。六天五夜里，习近平主席密集出席30多场活动，既运筹多边外交，又引领双边关系；既密切大国互动，又深化南南合作；从巴厘岛到曼谷，与会各国领导人都期盼同习近平主席面对面会晤交流。

最先开启的中美元首三年来首次面对面会晤，吸引世界目光，并迅速成为全球各大媒体头条。这场持续三个多小时的会晤为面临严重困难局面、处于何去何从关键节点的中美关系，明确了方向，就是要防止脱轨失控，找到两个大国正确相处之道。

见证雅万高铁试运行，打造中印尼高水平合作新格局；签署多项合作文件，共同构建中泰命运共同体。与各国领导人会面，一场又一场的握手、交谈，既总结经验、也面向未来；既聚焦共识，也不避分歧。中澳领导人时隔六年首次正式会晤，中日领导人实现三年来首次面对面会谈……多边舞台上，中国外交的忙碌指数，凸显中方在相互尊重、公平正义、合作共赢基础上交朋友、谈合作的理念与行动得到越来越多的认可。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖说：“元首外交，对于双边关系，对于中国特色大国外交的推展发挥着不可替代的作用。在中共二十大之后，很多国家都希望更近距离观察中国。通过在多边场合进行频密边会的方式，反映出的是国际社会聚焦中国，在密切关注中国将带给世界怎么样的变化。很多国家在近距离地观察中国之后，看到的是中国的外交政策的延续性，中国的发展道路确实是和平发展的道路，中国式现代化将带给世界更多的机遇，而非所谓的挑战和威胁。即使两个国家之间仍然有一些未解的问题，但是能够实现合作，推动互利共赢共同发展，也是元首外交在一场又一场密集的活动当中不断强调的一些核心的要义。”

关键词二：团结合作

本届G20峰会，是新冠疫情暴发以来全球最重要的二十个经济体领导人难得的线下聚首，被视为“全球经济在衰退威胁下的一场紧急救援”。由于国际形势的紧张与严重分歧，印尼总统佐科将此次峰会称为有史以来“最艰难的一次”。展现团结，并形成共克时艰的合力，国际社会比以往任何时候都对G20抱持更高的期待。

联合国秘书长古特雷斯称：“我相信需要打破一些地缘政治处理方式，二十国集团的行动与否，决定了人类大家庭能否有机会可持续地、和平地生活在一个健康的地球上。”

在此前G20部长级会议的联合公报均难产的背景下，峰会最终达成了领导人宣言。这也向外界展示，尽管在许多问题上各方分歧仍在，但求同存异的努力在继续。

这份宣言开篇就点明：“各国领导人重申就再次应对全球经济挑战开展合作的承诺。” 比如采取行动维护粮食和能源安全，强调要适当调整货币政策收紧的节奏，确保通胀预期稳定，降低跨境溢出效应等等。从疫情、气候生态、数字转型到金融、供应链、多边贸易体系，不难发现宣言纳入了不少中方理念主张，呼应了中方团结合作的号召。

在泰国举行的APEC会议，同样高度聚焦团结合作。面对亚太合作遭遇严重干扰，习主席发出构建亚太命运共同体的呼吁，并强调，亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。任何搞“新冷战”的图谋，人民不会答应，时代不会允许！阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使亚太经济合作走入“死胡同”。

社科院亚太与全球战略研究院亚太社会文化研究室主任许利平指出，习近平主席还专门提到了要搭建亚太安全架构。那么如何来搭建？第一就是要遵循联合国的宪章及其相关的宗旨、原则。第二就是要树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。第三就是要反对冷战的思维和阵营的对抗。个别国家搞所谓的这种“小院高墙”，实际上都是不利于搭建今天的亚太安全架构。无论是在多边场合，还是在双边场合，中国都是释放出这种凝聚大家共识，来和大家达成最大公约数的理念，来团结合作，共同应对全球性的挑战。

关键词三:发展

国际货币基金组织近期将明年全球经济增长预期下调至2.7%，较7月预测值降低了0.2个百分点。就在15日，联合国宣布世界人口达到80亿。发展问题以前所未有的方式摆在世界面前。G20和APEC两场多边会议，恰好在亚洲的两个发展中国家举行，也让发展议题获得了更多关注。

在G20峰会上，习主席以发展为关键词，提出要推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，得到广泛共鸣。从支持非盟加入G20，到提出建设全球经济复苏伙伴关系、国际粮食安全合作倡议，都彰显了中国为全球发展事业尽心出力的大国担当。联合国秘书长古特雷斯更是盛赞，“在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。”

对于亚太，中方进一步提出“共促发展”六点主张，并宣布明年将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展注入新动力。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说：“人类想要实现发展，就要保证两大基本准则。首先需要全球稳定，其次还需要保证全球经济增长，有了这两方面的保障，其它领域才有可能实现发展。如果没有稳定和经济增长，其它都无从谈起。全球发展倡议和全球安全倡议，就是专注于保障这两大基本准则。”

全球治理的“亚洲时刻”，再次证明同舟共济、多边主义是正确方向。而中国所倡导的团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，也越来越赢得国际社会的认可。我们也注意到，包括中印尼在内的多位领导人，都提到了责任一词。应对当下危机，各方应抱持对历史、对世界、对人民负责的态度，大国尤其要发挥表率作用，放下偏见分歧，共谋发展复苏。

制片人丨孙岩峰 章林 王宇 樊浩

记者丨朱若梦 赵超逸 孔禄渊

摄像丨李峻

剪辑丨陆阔达 乔宁祥

(责编：杨光宇、岳弘彬)