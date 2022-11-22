新华社加拉加斯11月21日电（记者徐烨 王瑛）哥伦比亚政府和反政府武装“哥伦比亚民族解放军”21日在委内瑞拉首都加拉加斯重启自2019年中断至今的和谈。

哥伦比亚和平事务高级专员达尼洛·鲁埃达当天表示，双方都有意愿在尊重人民生命的基础上弥合彼此分歧，解决政治原因导致的长期武装冲突。他感谢参与斡旋的古巴、委内瑞拉、挪威及联合国为推动哥和平进程所做的努力。

“哥伦比亚民族解放军”首席谈判代表巴勃罗·贝尔特兰表示，美国在哥和平进程中的作用是破坏性的。希望美国尊重哥人民渴望和平的意愿。尽管此次和谈没有美国的参与，但希望美国采取积极和支持的态度。

委内瑞拉总统马杜罗21日晚在电视讲话中表示，欢迎哥政府与“哥伦比亚民族解放军”恢复和谈，这将为整个拉美地区带来和平与希望，委政府及人民将尽全力支持。

“哥伦比亚民族解放军”半个世纪以来一直与政府军处于交战状态，现为哥仅存的反政府武装。

2017年2月，哥政府与“哥伦比亚民族解放军”在厄瓜多尔首都基多正式开始和平谈判。同年9月，双方签署临时停火协议。2018年1月，哥政府宣布暂停与该武装的和谈。同年5月，哥政府与该武装在古巴首都哈瓦那恢复谈判。2019年1月，谈判再次陷入停滞。

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