新华社柬埔寨暹粒11月22日电 正在柬埔寨出席第9届东盟防长扩大会议的国务委员兼国防部长魏凤和22日应约与美国国防部长奥斯汀举行会谈。

魏凤和首先介绍了中共二十大有关情况。他说，习近平主席和拜登总统在二十国集团领导人第十七次峰会上举行会谈，达成一系列重要共识，为中美关系发展指明了方向。当前中美关系面临的局面，责任在美方不在中方。中方重视发展两国两军关系，但美方必须尊重中方的核心利益。希望美方说到做到、信守承诺，把两国元首共识真正落到实处，采取理智务实对华政策，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

魏凤和强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，任何外部势力都无权插手干涉。中国军队有骨气、有底气，有信心、有能力坚决维护祖国统一。

会谈中双方认为，两军应认真落实两国元首达成的重要共识，保持沟通接触，加强危机管控，努力维护地区的安全稳定。

双方还就国际和地区形势、乌克兰危机、南海和朝鲜半岛问题等交换意见。

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