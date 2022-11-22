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非洲智库学者：美联储激进加息进一步削弱非洲复苏前景

2022年11月22日15:35 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕11月21日电（记者 李卓群）肯尼亚智库非洲政策研究所政策分析师刘易斯·恩迪舒日前接受新华社记者采访时表示，美联储激进加息将加剧发展中国家面临的挑战，进一步削弱非洲大陆经济复苏前景。

　　自今年3月以来，美联储已连续6次加息且连续4次加息75个基点，累计加息375个基点，同时给市场传递今年内还会再次加息的信号。

　　恩迪舒说，随着美联储持续激进加息，世界经济面临越来越不确定的前景：发展中国家和新兴市场债务风险骤增；美元升值造成以美元计价的国际粮价和能源价格高企，通胀率将居高不下，可能带来广泛的粮食安全问题甚至社会动荡。

　　恩迪舒表示，美联储激进加息还导致新兴经济体资产价格发生变化，投资者抛售贬值货币，买入美元资产以获取高额回报，非洲等地区的发展中国家面临货币贬值带来的冲击。

　　恩迪舒表示，为了进一步稳定通胀预期，肯尼亚央行可能被迫跟随美联储步伐，提高利率以防止对肯尼亚先令的抛售，令本国经济进一步承压。

　　恩迪舒说，美联储在制定货币政策时，对其在全球范围内产生的负面外溢效应考虑甚少。这种不负责任的行为与美国的大国身份不匹配。

(责编：于洋、崔越)

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