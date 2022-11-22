新华社东京11月22日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构22日宣布，本月16日搭乘美国新一代登月火箭“太空发射系统”升空的日本首个登月探测器“好客”因未能与地面建立通信，所以放弃实施本次登月探测任务。

日本宇宙航空研究开发机构当天凌晨在其社交媒体账户上发文说，该机构在日本当地时间21日22时许至22日2时进行地面站操作时仍无法与“好客”探测器建立通信，因此判断它无法实施登月任务。

日本宇宙航空研究开发机构表示，虽然无法实现着陆月球表面的目标，该机构仍将继续尝试恢复操作，争取“好客”探测器能在飞行过程中实施测定地球磁层外辐射环境等技术验证任务。

“好客”是日本首个计划在月球表面着陆的超小型探测器，其任务包括验证超小型探测器在月表半硬着陆的可能性等。探测器仅重12.6千克，由负责飞行至绕月轨道的轨道器、接近月面时用于减速的火箭发动机和在月表着陆的表面探测器三部分组成。

“好客”探测器16日与火箭分离后，由于其搭载的太阳能电池未能调整至朝向太阳的方向并启动充电功能，进而无法完成与地面通信、修正轨道等步骤。不排除探测器今后恢复充电的可能性，但届时它已错过进入月球着陆轨道的窗口期。

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