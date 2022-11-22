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世界粮食计划署将向黎巴嫩提供54亿美元粮食援助

2022年11月22日13:26 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特11月21日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总理纳吉布·米卡提21日宣布，世界粮食计划署今后3年将拨款54亿美元用于向黎巴嫩提供粮食援助。

　　黎部长会议发表的一份声明援引米卡提的话说，这一粮食援助将于2023年到2025年实施，援助粮食计划一半分给有需要的黎巴嫩家庭，另一半提供给在黎的叙利亚难民。

　　黎巴嫩境内约有600万人口，其中包括约100万叙利亚难民。目前世界粮食计划署向黎巴嫩提供援助的受益者中70%为叙利亚难民，30%是黎巴嫩人。

　　声明说，米卡提请求世界粮食计划署提供的粮食援助全部从黎巴嫩购买，以支持该国的农业部门。

　　这一消息是米卡提与世界粮食计划署驻黎巴嫩代表阿卜杜拉·阿尔瓦达特会谈后宣布的。阿尔瓦达特表示，世界粮食计划署将继续向叙利亚难民和黎巴嫩公民提供现金援助。他说：“我们将与世界银行和许多合作伙伴合作，共同努力加强该国的社会保障。”

　　近几年来，黎巴嫩遭遇严重金融危机，陷入深重经济困境，本国货币不断贬值，食品和生活必需品价格持续飙升，贫困家庭难以承受。

(责编：于洋、崔越)

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