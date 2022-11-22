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中方呼吁朝鲜半岛问题有关各方全力推动政治解决问题

2022年11月22日10:38 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月21日电 中国常驻联合国代表张军21日在安理会审议朝鲜半岛局势时发言，呼吁有关各方坚持政治解决方向，全力推动政治解决问题。

　　张军说，当前半岛局势趋紧，对抗加重，呈现螺旋式上升态势，中方对此感到关切。中方希望有关各方坚持政治解决方向，相向而行，防止局势轮番升级甚至失控。

　　张军表示，朝鲜半岛局势紧张升级不符合任何一方利益，也是中方不想看到的。有关各方必须着眼半岛和东北亚和平稳定大局，采取切实措施，发挥积极作用，全力推动政治解决问题。当前形势下，各方都应保持冷静克制，谨言慎行，避免采取任何可能升级紧张局势、导致误判的行动，防止事态发展陷入恶性循环。

　　张军说，各方应正视半岛问题久陷僵局的症结，在均衡解决各自关切上下功夫，坚持对话协商的正确方向。美国应采取主动，展现诚意，提出现实可行的方案，正面回应朝方合理关切，推动对话早日由形式变为现实。要致力于解决问题，坚持推进半岛无核化进程，同时在停止军演、缓解对朝制裁方面拿出实际行动。

　　张军强调，安理会应在半岛问题上发挥建设性作用，不应一味对朝谴责施压。安理会讨论应有助于缓和紧张气氛，推动局势尽快降温，为外交努力留出空间，而不是为此制造障碍。中俄在安理会共提的涉朝决议草案有助于缓解朝鲜人道局势，营造对话谈判氛围，推动实现政治解决，希望各方积极考虑。

　　张军说，作为半岛近邻，中国始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，推动建立半岛和平机制，坚持通过对话协商解决问题。中方再次呼吁有关各方正视半岛形势久陷僵局的症结，着眼半岛和平稳定大局，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，通过有意义的对话均衡解决各自关切，推进半岛问题政治解决进程。中方将继续为此发挥建设性作用。

(责编：于洋、崔越)

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