11月18日至19日，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷举行。国家主席习近平出席会议并发表题为《团结合作勇担责任 构建亚太命运共同体》的重要讲话，就携手构建亚太命运共同体提出重要主张，为亚太地区加强合作、共同发展指明了前进方向。

亚太地区是一个大家庭，更是一个命运共同体。亚太地区占世界人口三分之一，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半。越是面对困难和挑战，越应坚守合作初心，不断深化亚太经济合作，不断提升人民福祉，携手同心书写亚太地区繁荣发展的新篇章。泰国《曼谷邮报》报道认为，中国在APEC会议中发挥积极作用，中国促进各国共同发展，将推动亚太地区合作迈上新台阶。

“大道至简，实干为要”。自加入APEC以来，中国一直在用实际行动促进亚太合作发展。相关数据显示，截至2020年，中国与APEC成员间贸易额已经达到2.87万亿美元。设立亚投行和丝路基金，以及打造新型投融资平台等等，都为亚太发展注入了中国力量。在这背后，是中国开放发展的决心和诚意。世界银行研究报告显示，中国共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。互利合作、共同发展，中国正为亚太乃至全球经济发展注入新动力。

中国开放的大门越开越大。开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。进博会、服贸会、消博会……进入新时代，中国实行更加积极主动的开放战略，更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局正在形成，中国机遇越来越全球共享。当前，中国已成140多个国家和地区的主要贸易伙伴。《世界开放报告2022》也明确显示，2012至2020年，中国开放指数提高了5.6%。可以肯定，一个更加开放的中国，必将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国与世界。

中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。党的二十大报告明确提出推进高水平对外开放，并相应地作出了一系列重要部署。最新数据显示，今年1至10月，中国实际使用外资金额达到10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%。我们相信，在世界经济复苏脆弱乏力背景下，作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，积极扩大优质产品和服务进口，将为世界带来更多市场机遇、增长机遇、合作机遇。（洪琦）

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