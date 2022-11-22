据新华社日内瓦电 （记者陈俊侠）世界贸易组织近日在瑞士日内瓦举办“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”（也称“塑料污染防控倡议”）工作会议，探讨如何促进“塑料污染防控倡议”与“以竹代塑”倡议这两项由中国牵头发起和主要推动的倡议对接合作。

来自国际竹藤组织的代表傅金和在会上表示，竹子作为绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，在应对气候变化、缓解贫困、修复退化土地等一系列全球性挑战中可发挥独到作用。

英国、厄瓜多尔、菲律宾等世贸组织成员对“以竹代塑”倡议进行积极回应，表示将和中方一道加强与国际竹藤组织合作，积极推动制定有利于“以竹代塑”产品的国际贸易政策和国际标准等。

中国驻世贸组织代表团成员张晓辉表示，“以竹代塑”倡议和“塑料污染防控倡议”理念高度契合，建议就把竹藤作为促进塑料替代品国际贸易的重要目标商品开展研究讨论。

会上，来自多个世贸组织成员、相关国际组织和智库的代表还就如何从贸易角度应对塑料污染进行了对话与交流。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 15 版）

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