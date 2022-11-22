据新华社北京11月21日电 （记者伍岳）外交部发言人毛宁21日在例行记者会上表示，中方支持国际原子能机构及技术工作组就福岛核污染水处置问题开展工作，希望日方认真回应各方关切，以负责任态度寻找核污染水的妥善处置办法。

有记者问：据报道，国际原子能机构11月18日发布新闻稿称，机构技术工作组14日至18日访问日本并对福岛第一核电站进行实地考察，审查东京电力公司提交的修订版核污染水排海方案及排放设施建设情况。机构将于三个月内发布本次考察评估报告，并将于明年日方启动排放前发布最终安全评估报告。中方对此有何评论？

毛宁表示，中方支持国际原子能机构及技术工作组就福岛核污染水处置问题开展工作，希望工作组秉持客观、公正、科学原则，严格贯彻机构核安全标准，确保核污染水处置绝对安全。“工作组应根据专家考察评审情况和实际工作需要出台最终安全评估报告，为确保报告高质量和可信度，不应人为设定出台报告的时限。日方应提供密切配合。”

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 03 版）

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