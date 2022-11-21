人民网讯 11月20日，由浙江工业大学管理学院、越南研究中心主办的“RCEP视角下的中国-东盟关系新发展暨二十大后中越关系展望”研讨会在杭州召开。来自北京大学、复旦大学、南京大学、中国社会科学院等高校、研究机构、智库代表共40余人参加本次论坛。

浙江工业大学副校长虞晓芬致开幕辞。虞晓芬指出，RCEP正式生效，为区域经济一体化注入了新动能，更为中国-东盟全面战略伙伴关系的发展提供了新动力。中国和东盟应进一步加强全面协作，深化战略互信，密切人文交流，携手建设更为紧密的中国-东盟命运共同体。

南京大学国际关系学院执行院长、中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋作《探寻中国-东盟关系发展的新动力》主旨演讲。在演讲中，他为促进亚洲团结、发挥亚洲智慧，探寻中国-东盟关系发展的新动力、新路径提出了自己的建议。

北京大学区域与国别研究院副院长、国际关系学院教授翟崑在发言中提出，利用后疫情时代形成的战略曙光，尽快形成地区性的规范，加强数字赋能、数字合作等建议。中国前驻缅甸大使馆国防武官熊韶炜指出，推动落实关于缅甸问题“五点共识”是东盟2023年的工作重点，也是中国与东盟合作的潜在领域之一。暨南大学国际关系学院、华侨华人研究院副院长鞠海龙分析了南海油气争端、航行自由、美国的四边安全机制、台海问题等因素对RCEP以及中国与东盟未来其他经济合作的潜在影响。

随后，参与本次论坛的各个代表就“RCEP视角下的中国-东盟关系新发展”“中国-东盟经济建设与区域治理”“中国-东盟‘一带一路’研究”“二十大以后的中越关系展望”等议题，进行了深入而富有建设性的沟通、交流和探讨。

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